ENFIN FISCAL
29 octobre 2026
38e sur 38 en compétitivité fiscale : la France, cet enfer d’impôts improductifs
Classée dernière des 38 pays de l’OCDE en matière de compétitivité fiscale par la Tax Foundation, la France paie le prix d'un système complexe et confiscatoire. Entre taxation record du travail, surtaxes sur les sociétés et prolifération d'impôts de production déconnectés de la rentabilité réelle, ce modèle entrave l'activité économique et menace la viabilité des comptes publics.
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THEMATIQUESEconomie
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.