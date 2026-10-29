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Une calculatrice est posée sur des billets de cinquante euros, à titre d'illustration, à Arras, dans le nord de la France, le 29 août 2017.
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ENFIN FISCAL

29 octobre 2026

38e sur 38 en compétitivité fiscale : la France, cet enfer d’impôts improductifs

Classée dernière des 38 pays de l’OCDE en matière de compétitivité fiscale par la Tax Foundation, la France paie le prix d'un système complexe et confiscatoire. Entre taxation record du travail, surtaxes sur les sociétés et prolifération d'impôts de production déconnectés de la rentabilité réelle, ce modèle entrave l'activité économique et menace la viabilité des comptes publics.

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MOTS-CLES

impôts , taxes , Tax Foundation , fiscalité , France , OCDE , classement

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 