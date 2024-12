Un régime à l'agonie ?

2024, l’année fatale pour la République islamique d’Iran ?

Pour le grand reporter franco-iranien Emmanuel Razavi, l’année 2024 marque l’affaissement incontestable de la République islamique d’Iran, alors que les mollahs sont en proie à une contestation populaire sans précédent, et qu’ils ont subi les défaites historiques de leurs proxys et de leur allié syrien, le tyran Bachar el-Assad. Selon lui, il appartient désormais à la communauté internationale d’aider les Iraniens à mettre un terme à 45 ans d’une théocratie religieuse sanglante, qui martyrise sa population et sème le désordre au Moyen-Orient.