2023, l’année ou le monde a vu le plus de guerres et de conflits depuis 1946

Des recrues participent à un entraînement militaire dans l'une des bases d'entraînement de Kiev, le 18 juin 2024.

Pierre d'Herbès , diplômé de la Sorbonne Paris-IV et de l’École de Guerre Économique, est consultant en intelligence économique chez d'Herbès Conseil . Il s'intéresse aux rapports de forces internationaux et en décrypte les mécaniques d'influence. Il est spécialisé dans les questions de défense, d'énergie, d'aérospatiale et de sécurité internationale.

Atlantico : L’an dernier, 59 conflits ont été enregistrés dans le monde, selon un rapport de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (Prio), ce qui en fait l’année avec le plus de conflits depuis 1946. À quoi peut-on attribuer cette augmentation du nombre de conflits ?

Pierre d’Herbès : Le climat géopolitique international est aujourd’hui tributaire d’un faisceau de dynamiques historiques amorcé – ou réenclenchée- dès le XXe siècle; le tout combiné avec les enjeux propres à notre siècle.

A ce titre 1945 est une date clef, car elle marque la fin de la domination strictement européenne sur le monde, vielle de près de cinq siècles : le fameux ordre Westphalien. Cette hégémonie avait contribué au gel – relatif-des tendances historiques, politiques, civilisationnelles et religieuses qui s’entrechoquaient jusque-là. Ce phénomène de reflux géostratégique européen s’accompagne de l’implosion progressive de leurs empires coloniaux dès la fin des années 1940. Ce phénomène provoque notamment le morcellement de l’Afrique notamment l’Afrique mais aussi celui du Moyen-Orient issu de la chute de l’empire Ottoman. Ce dernier dont les territoires demeurent alors mis sous mandat Européen – notamment français et britannique) - dès le début des années 1920.

En dehors des conflits décoloniaux, l’ordre international bipolaire qui s’affirme alors autour de deux super-puissances, Etats-Unis et URSS, fortement idéologisées, contribue encore à tempérer, arbitrer ou instrumentaliser ces fameuses forces historiques qui commencent d’ailleurs déjà à se manifester. D’où l’instabilité chronique qui frappe les Etats africains dès l’origine ou bien la survenue de conflits territoriaux n’impliquant pas directement un acteur européen. On peut par exemple citer brièvement le conflit territorial du Cachemire qui oppose le Pakistan et l’Inde, la guerre Iran-Irak dans les années 1980, l’invasion du Koweït par l’Irak ne 1990, etc. Malgré tout le monde reste sous l’arbitrage des deux blocs puis des États-Unis à partir des années 1990. Raison pour laquelle l’invasion du Koweït provoque la guerre du Golfe et matérialise alors la domination du monde sans partage par l’occident.

Pourtant, déjà l’impuissance des pays européens commence à se manifester. De leur participation poussive à l’opération tempête du désert jusqu’à leur incapacité à régler la question du morcellement de la Yougoslavie dès 1992. Entrainant alors l’intervention de l’OTAN et donc des États-Unis pour régler un problème sur le propre continent. Le recul stratégique de l’Europe face à Washington ne va cesser de s’accentuer. À titre d’exemple, à la chute de l’URSS, les budgets militaires cumulés des pays Européens atteignent les deux tiers de celui de Washington. Aujourd’hui, ils en dépassent à peine le tiers. Seule la France à l’époque adopte une vision stratégique globale, consciente d’évoluer sur une planète aux flux géo-économiques mondialisés, mais rendus vulnérables par l’instabilité chronique des régions morcelées depuis le milieu du XXe s. D’où le développement de capacité projections de force et de puissance qui, adossées à sa dissuasion nucléaire, lui assure encore un rang de grande puissance malgré un affaiblissement relatif. D’où l’action de premier plan de la France dans la plupart des crises sécuritaires et humanitaires qui ont secoué le monde depuis 30 ans : en Afrique, au Moyen-Orient, voire en Asie (Timor-Oriental en 2000).

L’hégémonie occidentale du monde s’accompagne d’une séquence de développement économique, technologique et humain sans précédent. Il entraine un rattrapage progressif de nombreux acteurs étatiques, aux premiers rangs desquels la Chine, mais aussi la Russie, la Turquie, les pays du golfe, les pays de l’ASEAN, l’Inde, etc. Si bien que l’hégémonie sans partage des Etats-Unis, et donc de l’occident, s’en trouve aujourd’hui relativisée, même si la puissance américaine reste encore sans équivalent même comparé à Pékin.

La plupart de ces pays, sans avoir rattrapé l’occident dans tous les domaines, sont tous devenus des acteurs géostratégiques en tant que tels. Ancrés dans la compétition industrielle, financière et/ ou technologique mondiale, ils déroulent aujourd’hui les propres objectifs et projettent leur puissance. C’est notamment évident en Afrique, autrefois chasse gardée de la France et des Britanniques, et aujourd’hui terrain de « nouveaux entrants » comme la Chine, la Russie ainsi que l’Inde et les Émirats arabes unis. Ces derniers, très actifs, sont représentatifs de la projection géopolitique renouvelée du monde arabe.

Ce rattrapage s’effectue aussi dans la sphère militaire. Si la plupart des pays cités n’ont pas [encore] rattrapés technologiquement l’occident, ils se dotent d’outils militaires denses et performants. Pour certains, comme la Turquie, l’Inde et la Chine, développent leur propre industrie de défense avec pour but de rivaliser avec les acteurs européens ou nord-américains. Les causes de ce réarmement sont variées : instabilité régionales issues de la recomposition du monde arabo-musulman, retour de l’impérialisme chinois en Asie du Sud-Est, irrédentismes russes en Europe et en Asie, etc. Il a en revanche pour conséquence directe la temporisation de la puissance militaire américaine et européenne. Pourquoi ? Parce que les capacités militaires déployées aujourd’hui par des pays comme la Chine, la Russie, la Turquie ou même l’Iran leur confère des capacités de déjouer localement la puissance militaire occidentale : ce qu’on appelle à gros traits les capacités de déni d’accès et d’interdiction. Un état de fait conférant une plus grande liberté d’action et donc une marge de manœuvre politique indépendante de l’avis l’Occident.

D’où la multiplication des conflits conventionnels sans que l’Europe ou les Etats-Unis ne puissent s’interposer ou en tout cas pas de façon décisive : Haut-Karabagh, Ukraine, Mer Rouge, etc. C’est le cas aussi de conflits infra-étatiques, notamment en Afrique et au Moyen-Orient comme l’Ethiopie ou le Soudan qui réunissent des acteurs non-occidentaux. De facto la guerre civile soudanaise, très violente encore en cours, réunie parmi ses principaux acteurs des belligérants non-occidentaux. Elle reflète avant-tout des tensions propres aux mondes arabes et sahéliens. De facto, le reflux stratégique de l’occident, en libérant des forces historiques (culturelles, ethniques, religieuses, etc) gelées depuis des siècles, crée des tensions inédites qui s’expriment violemment et qui déboucheront bientôt (déjà) sur de nouveaux impérialismes. Une donne qui bat en brèche la notion de sud-global régulièrement invoquée par les compétiteurs des Etats-Unis ou de la France afin de créer une opposition géopolitique nord-sud chimérique. D’autant plus que la compétition inter-occidentale fait rage, les Etats-Unis ne voulant pas céder leur primat politique sur l’Europe ou bien n’hésitant pas s’attaquer aux intérêts de la puissance occidentale la plus indépendante, la France, quand ils l’estiment nécessaire (crise de l’Aukus, revirement politique récent en Afrique, etc).

Où se trouvent les principaux conflits aujourd’hui ? Les plus meurtriers ?

L’étude du Prio nous indique que les trois dernières années ont globalement enregistré plus de décès liés aux conflits qu’à n’importe quel autre moment au cours des trois dernières décennies. Cette augmentation spectaculaire du nombre de morts au combat est due à trois conflits : la guerre civile dans la région du Tigré en Éthiopie, l'invasion russe de l'Ukraine et le conflit à Gaza. Selon les chiffres avancés par cette étude, il y a eu en 2023 un total de 122 000 morts au combat. Plus de 71 000 personnes ont été tuées en Ukraine et environ 23 000 à Gaza. Au total, un nombre record de 59 conflits a été enregistré.

L'Afrique reste la région qui compte le plus grand nombre de conflits par an (28), suivie par l'Asie (17), le Moyen-Orient (10), l'Europe (3) et les Amériques (1). Le nombre d’affrontements en Afrique a presque doublé au cours des dix dernières années. Concernant le nombre de morts liés aux combats, l’Afrique en compte plus de 330 000 depuis trois ans, et le Moyen-Orient un peu plus de 5 000 en 2022, soit le chiffre le plus faible depuis 2011, avant de remonter à 26 000 en 2023.

Si le nombre de conflits n’a jamais été aussi élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'États en proie à ces conflits est paradoxalement en baisse. Quelle est la particularité de ces conflits ?

La plupart des conflits actuels sont infra-étatiques, de nature ethnique, ou confessionnelle, ou les deux en même temps. Ils sont souvent issus du morcellement impérial au cours du dernier siècle. De plus, on assiste aussi à une multiplication de la surface d’attaque informationnelle et numérique, ce qui permet la mise en place d’actions d’influence et de déstabilisation de grande envergure. Ces opérations peuvent être influencées par des États, des idéologies ou des ONG.

Par exemple, via des proxys informationnels mais aussi des groupes armés, un Etat comme l’Iran parvient ainsi à déstabiliser l’ensemble du Moyen-Orient, dont le Levant, sans jamais créer de conflit inter-étatique, mais les victimes sont bien là. Comme on dit, ils restent sous le seuil de conflictualité ; malgré quelques poussées de fièvres maitrisées, telles que les bombardements en Israël en avril dernier. C’est aussi probablement l’Iran qui a poussé les Houtis du Yémen à s’attaquer au trafic maritime international en Mer rouge, entrainant une riposte mitigée de l’Europe et des Etats-Unis. On peut rester longtemps dans ce genre de configuration indirecte.

Citons également l’Azerbaïdjan, petit pays du Caucase qui, parrainé par la Turquie (et probablement la Russie) s’est ingéré dans la politique intérieure française en soufflant – entre autres - sur les braises de l’indépendantisme néo-calédoniens. Si l’insurrection des kanaks n’est pas à mettre sur le compte de Bakou, cette dernière a clairement contribué à aggraver la situation, tout en dénigrant l’image de la France à l’étranger. Dès lors s’il ne s’agit pas d’une guerre conventionnelle, on est clairement dans le cadre d’une conflictualité inter-étatique qui produit des victimes et qui ne fait que commencer.

Autre zone, le Sahel, dont les ferments de violence remontent au moins au XIXe s précolonial. Zone stratégique pour l’Europe, le Sahel connait une crise sécuritaire multifactorielle (sociale, religieuse, ethnique, géopolitique, etc) qui déstabilise les Etats qui le composent ainsi que ceux de son pourtour. Bref un climat de recomposition. Voisine de l’Europe, la stabilité de la région concerne directement l’Europe et la France. Raison pour laquelle ses compétiteurs s’y sont engouffrés tels que la Russie au point d’y réduire l’influence de la France. Aujourd’hui l’action de la Russie et de ses mercenaires aggrave largement la situation et contribue au chaos, notamment au Mali. Encore une fois on assite à un cas typique de compétition d’influence internationale qui se greffe à un conflit mêlant des enjeux de puissance régionaux immémoriaux. Cela sans créer de conflagration inter-étatique.

A noter que l’Ukraine, le Haut-Karabagh et peut-être demain Taïwan et la mer de Chine méridionale montrent que les conflits inter-étatique sont de moins en moins des tabous même quand ils concernent directement des intérêts occidentaux. Ce genre de conflagration est, à priori, partis pour se poursuivre au XXIe parallèlement aux autres formes de conflictualité indirectes que certains nomment les « guerres hybrides ».

Comment ces données peuvent-elles aider les décideurs politiques et les praticiens à mieux comprendre les contextes dans lesquels ils travaillent ?

Cette étude est intéressante en tant que telle. Elle donne des chiffres clairs sur une dégradation déjà bien ressentie, mais souligne surtout l’apparition de nouvelles formes de conflictualité, la multiplication de surfaces d’attaque informationnelles, technologiques, militaires ou stratégiques qui doivent pousser les décideurs politiques à réappréhender leur environnement stratégique pour conserver leur puissance. Par puissance, on entend la capacité à agir librement. Aujourd’hui, sur le plan géostratégique, l’Europe devient plus spectatrice qu’actrice d’enjeux qui, pourtant, la concernent directement. Il est donc primordial pour les nations européennes de prendre en compte cette évolution pour s’adapter pour tenir leur rang et rester au premier rang des nations.