1er juillet : opération clarification. C’est clair, personne ne veut plus de Macron

Emmanuel Macron quitte l'isoloir dans un bureau de vote du Touquet, le 30 juin 2024

Il me semble malheureusement, que Macron ne se contentera pas de ce message, et finira par démissionner, afin de se représenter 5 ans après, persuadé qu’il est d’être le messie incompris, le seul recours, le sauveur, le « phénix », à défaut d’avoir été un « Jupiter ». C’est affligeant, mais je pense que c’est son but ultime, revenir par la grande porte, qui pourtant restera ouverte à son seul départ. Car personne n’en voudra plus. Jamais. Pas plus qu’ils ne veulent Sarkozy, qui a fini par y renoncer. Pas plus que Hollande, qui lui y croit encore, entamant son chemin de croix, sa pénitence, vivant sans honneur un objectif qu’il manquera dans la honte. Un Président qui siègera avec ses « alliés » assoiffés de sang de la LFI, qui troquera peut-être son casque (vendu depuis aux enchères) pour un kéfié offert par sa nouvelle copie Rima.





Macron, ce soir, a reçu le message, et tous ses élus dont l’arrogance disputait à la bêtise des LFI à l’Assemblée, vont retrouver la joie de la vie civile et c’est une bonne chose. Ils iront apprendre la vie, ce qui permettra, peut-être, de les bonifier (ou pas). Des gens comme Bruno Bonnell, qui ont triché le fisc, organisés leur insolvabilité pour éviter de verser ce qu’il devait à son ex-femme. Ce que nous avions dénoncé à maintes reprises. Sur le côté indépendant, vous serez surpris de savoir que Jérôme Cahuzac, personnifiant cette classe politique qui ne doute de rien, pour qui l’honneur n’est qu’une notion abstraite, était candidat. Aux USA, nous avons échappé au pire, ou presque, puisque ces français principalement expatriés, surpayés, dont les enfants se voient payer leurs études au Lycée français ou ailleurs, à 40 000$ l’année, ont voté à près de 30% pour un Oussama de la LFI. Comprenne qui peut ! Le représentant de Macron, a fait 35%, ce qui permettait à ceux de la gauche modérée parmi cette classe « caviar » d’éviter le voter pour Mélenchon. Pourtant Lescure est aussi mauvais que ses collègues et personne aux USA ne l’a quasiment jamais vu.





Nous allons perdre un « gosse » Premier Ministre pour le remplacer par un « gosse » premier ministre. Un menteur patenté, mais de talent, sera remplacé par un jeune, incompétent, qui n’a jamais travaillé de sa vie et sera aussi déconnecté que ses prédécesseurs. Néanmoins, il a marqué un point avec Israël, dont l’un des ministres phare, a indiqué que le RN n’était pas, le FN, et que la sortie de Bardela sur la lutte contre l’antisémitisme et son opposition à la reconnaissance de la Palestine, le rendait acceptable à ses yeux. Cela sera néanmoins un peu moins pire qu’une Rima en kéfié « fashion-branché » derrière Mélanchon ce soir à l’annonce des résultats des élections.





J’en suis arrivé à préférer que le RN ait une majorité absolue, plutôt que d’hériter d’une pâle version de la IIIème république sans majorité, décisions bloquées, État à l’arrêt, passant d’une majorité de circonstance à une majorité de compromission, en fonction des Lois à voter. Au moins, la vie politique pourra reprendre son cours, que l’on aime ou non les mesures prises, au moins ce seront des mesures. Il y en aura au moins quelques-unes qui seront acceptables, voire bonnes. Nous avons eu des surprises positives sur les PME, même sous Hollande, plutôt plus que sous Sarkozy d’ailleurs. Et puis, s’ils parviennent par de véritables mesures, et non des annonces de pacotille, à régler la montée en puissance de l’Islam radical, de l’immigration sauvage, nous n’aurons pas tout perdu. C’est une attente partout en Europe, et s’ils ne savent y répondre, ils disparaîtront également. Et vite.





Le plus gros problème sera de trouver des gens compétents dans l’environnement du RN, ou au moins pas plus incompétents que les gouvernements précédents et l’actuel. Si la nomination de Ciotti, annoncé à un « poste important » est une indication, cela donne une idée du niveau que l’on peut attendre des autres. Ciotti reste le tartuffe du sud, le traître sans caractère, qui vendrait sa mère pour un poste gouvernemental, et cela donne un signe peu glorieux de ce qui nous attend. Je n’ai jamais rencontré à ce jour un membre du RN qui ait démontré le moindre signe de compréhension de ce que représente le mot économie ou entreprise, et je doute qu’un messie apparaisse dans l’environnement du RN dans les prochaines semaines. Alors l’IA, le quantique, l’espace…autant espérer gagner au loto.





Macron aura été la plus grande calamité de ces 50 dernières années, alors qu’on pensait avoir touché le fonds avec François Hollande, dont le ridicule a tué la France, n’épargnant que lui-même, touché le mur de la honte avec Sarkozy, qui a permis au Qatar de s’immiscer en France malgré le danger qu’ils représentent, ou encore masqué ses financements en « purgeant la Lybie d’un dictateur » (mais bien entendu, pas totalement prouvé), de Chirac dont finalement le seul crime restera de n’avoir rien fait en 12 ans, ou Mitterrand dont les Ministres auront tué la notion de travail en France. Macron aura fait la synthèse de l’arrogance de Sarko (un de ses visiteurs du soir), de l’incompétence et de l’indécision (en même temps) de Hollande, de l’éloignement et de l’isolement de Giscard, le tout mâtiné d’inexpérience, d’incompréhension et d’aveuglement. En tuant la droite et la gauche, il aura « perfectionné » le système Mitterrand, qui avait imposé la proportionnelle, et fait monter le FN et peser sur la vie politique française en affaiblissant ses adversaires.





Comme vous le savez certainement, certains Etats du Moyen-Orient, financent sans limite les partis d’extrême droite depuis quelques mois, afin qu’ils puissent lutter contre les frères Musulmans. Le croyez-vous ? Pendant que la LFI font des selfies avec tout ce qui porte barbe longue et réduisent leurs nombreuses épouses au rang de cage à 2 jambes, les Etats musulmans souhaitent, eux, s’en débarrasser au plus vite. Ce monde est plein de surprises. Nous allons donc assister à des actes et actions qui pourraient surprendre.





En attendant, nous sommes à 1 semaine du second tour et de nombreuses surprises sont encore à attendre, tant l’attitude du Modem (pour ce qu’il en reste) ou des LR, reste encore assez vague à défaut d’en faire, ce qui laisse encore perplexe sur le sort de certaines triangulaires. Les appétits de certains pour le pouvoir peuvent entraîner des décisions erratiques, dont les politiques faibles ont le secret. Ciotti en est l’exemple infâme, mais il n’est pas le seul de cette génération sans valeurs, ni ligne directrice. Il y en aura d’autres, qui troqueront un reste d’honneur pour un strapontin gouvernemental.





Donnons RDV la semaine prochaine, pour assister à l’acte final issu de cette ignoble dissolution.