"Les défricheurs du monde" de Laurent Maréchaux a été publié aux éditions Le Cherche Midi.

Ce beau livre marche dans les pas autant qu'il suit le parcours intellectuel de grands découvreurs. Explorateurs ? Non, plutôt interprètes des connaissances de leur temps, qui ont su analyser mythes et voyages, douter, comparer, blasphémer, calculer, inventer aussi les méthodes de représentation de la Terre. Les 18 étapes, qui sont autant de thèmes associés à des savants, permettent de découvrir leurs sources, leurs influences décisives, ou tout simplement leur génie.

A travers des chapitres particulièrement accessibles, les partis pris de l'auteur nous font découvrir des personnalités certes connues pour la plupart, mais dont les portraits "contextualisés" apportent beaucoup à la compréhension des sauts conceptuels ou techniques qui ont conduit à la représentation moderne de la Terre. On pourra citer Aristote et Alexandre le Grand, Al Idrîsî et le compas, Martin Behaim et son globe, Mercator et sa projection, la triangulation et les quatre générations de Cassini à la tête de l'Observatoire de Paris, Turgot et le cadastre, et pour faire un petit saut dans l'histoire plus proche, Elisée Reclus, son anarchisme libertaire fondateur de la géographie "humaine".

A noter encore la structure très pédagogique des chapitres, ouverts par une synthèse du thème, suivie de la description des découvertes, inventions ou affirmations replacées dans leur contexte historique, et enfin, un descriptif en continuité, de la vie des savants cités.

Le grand format du livre permet un beau texte, une mise en page qui valorise de très belles illustrations, principalement des cartes, portulans, manuscrits, qui composent une esquisse progressivement affinée d'une terre ronde et riche de tous ses continents.