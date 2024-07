18 leçons sur la société Française après un scrutin

Un manifestant brandit un drapeau français suite à l'annonce des résultats du second tour des élections législatives, place de la République à Paris, le 7 juillet 2024.

En son temps Raymond Aron avait publié un ouvrage majeur de sociologie : 18 leçons sur la société industrielle publiée en 1962. Sa méthode était de décrypter les faits, montrer les liens et dégager les dynamiques, sans affects et en restant le plus neutre possible. Essayons la méthode à propos des résultats des législatives.

« L’œil ne perçoit que ce que l’esprit est prêt à comprendre », écrivait le philosophe Henri Bergson. Peut-être pourrions-nous compléter la formule du grand philosophe de la première moitié du XXème siècle, en disant qu’il s’agit aussi que l’esprit ait le courage de voir. Susan Neiman a écrit de grandes pages sur ce sujet et la capacité que nous avons de regarder ailleurs quand cela nous arrange.

1ere leçon : Le déclin de l’adhésion à la démocratie élective semble devoir être nuancé au regard du taux de participation. Quand les gens voient l’enjeu ils se mobilisent.

2eme leçon : Les élections deviennent des référendums très binaires. Les Européennes contre Macron, le premier tour des législatives, pour Bardella, le deuxième tour contre le RN. Le tout à chaque fois dans la colère.

3eme leçon : Le nouveau Front Populaire, conglomérat de six partis dits de gauche ou d’extrême gauche, a su relancer un front républicain singulièrement efficace en termes de sièges remportés mais pas du tout en termes de votes.

4eme leçon : Les Français penchent très fortement à droite. Le résultat en nombre de voix du nouveau Front Populaire est particulièrement mauvais. En ajoutant les divers gauche, NFP avait atteint au premier tour 9,4 millions de voix, soit l’équivalent de son score en 1993, année calamiteuse pour la gauche. Mais entre-temps, le nombre d’inscrits a augmenté de 11 millions …

5eme leçon : En pourcentage, Le Rassemblement National reste de loin la première force politique : 32%, contre 25% pour la NFP et 23% pour le bloc macronien dit central.

6eme leçon : La France n’est en rien archipélisé, ni même coupée en 3 blocs comme il est souvent rapporté : schématiquement, il y a une France périphérique des milieux populaires vivant loin des grandes métropoles, et théorisée depuis 20 ans par le géographe Christophe Guilluy, à quoi s’ajoute des Français, des classes moyennes et supérieurs et des retraités, inquiets du déclin du pays et de leur propre déclassement, et, de l’autre côté, un ensemble assez plastique de la France de ceux qui vivent dans les principales métropoles ou dans les bassins les entourant et qui bénéficient, de manières très différenciées, de la dynamique économique, des flux de la mondialisation.

7eme leçon : Si une majorité de la population est consciente de la réalité du changement climatique et des risques de la pollution, l’écologie a comme disparu du paysage et des débats. L’écologie politique en particulier en France, se mobilise sur un agenda d’extrême gauche, oubliant la pédagogie et la présentation de solutions concrètes.

8eme leçon : Le « Quoi qu’il en coûte » a rendu fou les Français… Les programmes du RN et de la NFP, qui ont réuni plus de 57% des Français, défendent des mesures économiques sentant bon le Programme commun de 1981, mais l’industrie en moins, et les dettes en plus. Le consensus pour revenir à la retraite à 60 ans au mépris de la démographie, de la baisse de la productivité et d’une durée de travail très inférieure aux autres pays comparables, en est un syndrome éclatant.

9eme leçon : L’immigration est devenue l’impensée de la période. Le RN considérait ne plus avoir besoin de l’évoquer, le NFP poursuivait son ode à l’ouverture des frontières. Les autres partis regardaient ailleurs…

10eme leçon : La question de l’accompagnement du grand âge a été totalement oubliée. En théorie, cette nouvelle mandature nous emmène jusqu'en 2031. C’est-à-dire la date de l’arrivée des premières générations du baby-boom à l’âge de 85 ans, où les risques de perte d’autonomie augmentent très fortement. Dans les 30 ans qui suivront le nombre des plus de 85 ans va doubler.

11eme leçon : La pensée magique est fortement partagée : « les riches vont payer pour les hausses des dépenses, la dette c’est un faux problème, les immigrés sont la cause de tous les problèmes »…

12eme leçon : Nous dansons sur un volcan avec des bruits de bottes en Europe de plus en plus fort et le sujet fut pratiquement absent des « débats ». L’histoire est tragique, disait Aron, mais la société française n’a pas envie de le voir. Vous avez dit Ukraine ?

13eme leçon : La démocratie a besoin de temps pour le dialogue, le débat, la confrontation des chiffres et des faits. Un mois pour les législatives c’était peu… La conversation, l’écoute des arguments de l’autre et l’attention aux faits, qui produisent l’espace public, dont Habermas a montré combien cela forme le socle de la démocratie, semblent passer aux abonnés absents.

14eme leçon : L’antisémitisme, de moins en moins masqué par le vocable d’antisionisme, n’est plus une digue majeure, en tout cas s’il vient de la gauche. Le positionnement décomplexé de Lfi sur le sujet, ne l’a en rien délégitimé aux yeux de nombre d’électeurs.

15eme leçon : Le poids des influenceurs, des leaders d’opinion ou des intellectuels semble toujours plus se réduire. Les pétitions multiples n’ont passionné que les pétitionnaires… Les conseils et appels de sportifs, chanteurs, artistes et autres rappeurs n’ont été relayés que par les médias mainstream singulièrement monolithiques.

16eme leçon : Si des différences entre générations existent en termes de votes, elles sont de moins en moins significatives. La question sociale reste le facteur déterminant. Avec la situation géographique.

17eme leçon : La question majeur de qui doit faire des efforts, se termine toujours par un « c’est pas moi, c’est l’autre »… L’idée de modifier en profondeur ou même superficiellement son mode de vie, n’est guère partagée… La victimisation devient un carburant majeur dans le rapport au monde, dans les imaginaires.

18eme leçon : Dans ses leçons, Aron montrait qu’une croissance forte entraînait des changements continus, la question, ici, est de savoir comment réinventer un projet et une dynamique économique alors que les termes qualitatifs de la croissance doivent être repensés. Comment penser la croissance sous temps de transition démographique et écologique ? Le sujet n’a pas été abordé….

En conclusion, ces élections qui devaient permettre de choisir entre des projets et des visions de l’avenir, se sont trop souvent réduits à des anathèmes, des confrontations d'égos, et des batailles de chiffres incompréhensibles… En oubliant complètement le monde qui nous entoure. La France est-elle devenue une île ?