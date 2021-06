"Un saut dans la nuit" d'Olivier Schefer : un délicat roman initiatique, passage de l’enfance à l’adolescence

Olivier Schefer est professeur d'Esthétique et de Philosophie de l'art à l'Université Paris I (Panthéon Sorbonne). Ses travaux, à mi-chemin de l’essai, de la fiction et de la biographie, portent à la fois sur la modernité romantique, l’art contemporain, le cinéma de série B et de science-fiction et sur les figures négatives de la culture (fragment, ruine, zombie)

Il a notamment co-édité une anthologie critique du romantisme allemand, La Forme poétique du monde (José Corti, 2003) et traduit plusieurs manuscrits posthumes de Novalis : Semences (Allia, 2004) Le Brouillon général (Allia, 2000). Il a également publié deux essais sur les figures littéraires et cinématographiques du mort-vivant et du somnambule : Des revenants. Corps, lieux, images (Bayard, 2009), Variations nocturnes (Vrin, 2008).

Un saut dans la nuit est son premier roman.