"Un autre monde" de Stéphane Brizé : une oeuvre choc portée par un Vincent Lindon magistral

- LA VRAIE FAMILLE de FABIEN GORGEART - Avec MÉLANIE THIERRY, LYES SALEM, FÉLIX MOATI…

Parce que son papa, Eddy, devenu veuf (Félix Moati) avait alors trop de difficultés pour s’occuper seul de lui, Simon avait été placé chez Anna (Mélanie Thierry), mariée avec Driss et maman de deux enfants. Il avait alors 1 an et demi. Quand le film commence, Simon en a six, et il est parfaitement heureux dans cette famille aussi aimante que joyeuse et unie. Au fil des ans, le petit garçon est même devenu le « chouchou » d’Anna, ce qu’acceptent, avec une belle générosité, les deux enfants biologiques de cette dernière. Ce joli bonheur familial va pourtant prendre fin lorsque Anna apprend qu’Eddy veut récupérer son fils. En « mère courage » exemplaire, Anna, malgré sa peine abyssale, va tout faire pour que le départ de Simon se passe le plus en douceur possible, non seulement pour lui, mais aussi pour les siens, déchirés par ce départ que tous devinent sans retour…

Depuis sa première projection en août dernier au dernier Festival d’Angoulême, d’où il est reparti avec le Prix du Jury et celui de la meilleure actrice pour Mélanie Thierry (extraordinaire de vérité dans le rôle d’Anna), La Vraie famille — inspiré à son réalisateur Fabien Gorgeart par sa propre histoire d’enfant de parents accueillant chez eux des enfants en détresse —n’a plus cessé d’être récompensé dans tous les festivals où il a été présenté. Cette pluie de récompenses n’a rien d’étonnant, car ce film est d’une subtilité et d’une humanité rares, réussissant cet exploit, avec un sujet aussi délicat, à ne jamais tomber dans le tire-larmes, à être, au contraire, d’un bout à l’autre, d’une « solarité » qui laisse pantois. Intense et magnifique.

Recommandation : 4 coeurs

- WILD MEN de THOMAS DANESKOV- Avec RASMUS BJERG, ZAKI YOUSSEF…

En route pour un séminaire, Martin, un quadra père de famille jusque-là sans histoire, a tout quitté pour aller vivre dans une forêt norvégiennecomme nos ancêtres de l’âge de pierre il y a des milliers d’années. Depuis, vêtu de peaux de bêtes, dormant sous une tente de fortune, il se balade armé d’un arc et d’une hache pour tuer les animaux dont il se nourrit désormais. Un jour, sa route croise celle d’un fugitif blessé. Martin ne le sait pas, mais il s’agit d’un dealer recherché à la fois par les autorités et par ses anciens complices qu’il a volés. Commence alors pour ce drôle de tandem une aventure mouvementée qui va les mener à la rencontre de policiers désœuvrés, d’un lapin épris de liberté, de truands éclopés et de vikings de pacotille…

Quel drôle de film que celui-là — le deuxième du jeune cinéaste danois Thomas Daneskov — qui, en interrogeant, dans un même scénario, la masculinité et l’utopie d’un retour strict à la nature, en profite pour combiner comédie et thriller. Quelque part entre un Fargo qui se serait déroulé dans un pays Nordique et un Revenant qui auraitperdu de sa violence et gagné en drôlerie, Wild Men surprend autant qu’il amuse et incite à nous poser des questions. Très bien réalisé, remarquablement interprété (Rasmus Bjerg,notamment, impressionnant dans le rôle de Martin), voilà le film le plus singulier, le plus « culotté » et le plus « grisant » de la semaine.

Recommandation : 3 coeurs

- PICCOLO CORPO de LAURA SAMANI - Avec CELESTE CESCUTTI, ONDINA QUADRI…

Dans l’Italie de 1900, Agata perd sa fille à la naissance et elle ne peut se résoudre à l’idée que l’âme de cette dernière soit condamnée à errer éternellement, sans nom, dans cet au-delà indéfini, ni enfer, ni paradis, qu’on appelle les limbes. La jeune femme apprend alors que dans la montagne, il existerait un sanctuaire où son bébé pourrait être ramené à la vie, juste le temps d’un souffle, ce qui lui permettrait d’être baptisé, de monter au ciel et de devenir un enfant de Dieu. En route pour ce lieu, chargée d’un petit coffre de bois qui contient le corps de sa petite défunte, Agata rencontre Lynx, un être solitaire, dont, malgré ses vêtements masculins, on ne parvient pas à déterminer d’emblée s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Qu’importe ! Ces deux êtres souffrants vont faire un bout de chemin ensemble. Un voyage à la fois physique, spirituel et métaphysique, qui les conduira, l’un comme l’autre, vers une sorte de rédemption pouvant leur faire espérer des jours meilleurs…

Pour son premier long métrage, la jeune cinéaste triestine Laura Samani propose une œuvre entre drame, conte initiatique et film d’aventures. Une œuvre d’une grande force émotionnelle et d’une beauté renversante, sublimée par une musique minimaliste signée de la grande Fredrika Stahl. Sélectionné à la Semaine de la Critique au dernier Festival de Cannes, Piccolo corpo est parfois un peu trop énigmatique, mais il est indéniablement envoûtant.

Recommandation : 3 coeurs

- KING de DAVID MOREAU- Avec GÉRARD DARMON, LOU LAMBRECHT, LÉO LORLÉAC'H…

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès,12 ans et d’Alex, son frère, de trois ans son aîné. Comprenant qu’ils ne pourront pas le garder, le frère et la sœur imaginent alors de ramener le bébé fauve dans son Afrique natale. Mais en raison de la traque des douaniers, leur projet s’annonce bien difficile. Tout s’arrange lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie (Gérard Darmon) se joint à l’aventure. Prêts à surmonter tous les dangers, les voilà embarqués dans des péripéties très divertissantes.

Jamais deux sans trois ! Après le film d’horreur The Eye et la comédie romantique 20 ans d’écart, David Moreau change de nouveau de registre et s’essaye au film d’aventures. Et encore une fois avec bonheur, car il est difficile de résister au charme de ce road-movie qui, bien qu’un petit peu trop attendu, mêle, bon train, rebondissements et émotion. La distribution, en tête de laquelle Lou Lambrecht (Inès) et Léo Lorléac’h (Alex), est épatante et le propos, espiègle. Que les amis des bêtes se rassurent : si les gros plans de King ont été tournés avec un vrai lionceau (emmené en Afrique, dès la fin du tournage, dans une réserve protégée où depuis, il vit en liberté), tous les autres ont été tournés avec un lionceau réalisé en images de synthèse. Pour les enfants, à partir de 8 ans.

Recommandation : 4 coeurs