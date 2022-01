• Dans cet objet théâtral singulier qui nous est proposé, on est surpris par la forme minimaliste, réduite à sa plus simple expression. François Truffaut ne nomme pas ses interlocuteurs : « Monsieur », « Madame » sont les destinataires de ces lettres, que parfois on reconnaît au fil du temps, mais que bien souvent on découvre. Au besoin le merveilleux pianiste qui l’accompagne lève le voile de l’identité jamais révélée par les mélodies jouées. C’est un duo symbiotique que ces deux êtres là au plateau n’en faisant plus qu’un.

• Une fois cette forme acceptée, on plonge dans les méandres de la vie accidentée de cet être qu’on croit connaître à travers ses films. On est immergé dans ce parcours multi-accidenté de la vie et on découvre un autre Truffaut. On rencontre François. Un François blessé, révolté, animé d’une force de vie, d’une conviction, d’une revendication, d’une véhémence parfois… C’est un François virulent, pétri d’une humanité heurtée qui fut sauvé par le cinéma à l’âge de 18 ans avec une rencontre déterminante.

• On pourrait croire ce spectacle destiné à un public cinéphile averti, il n’en est rien. On ne parle jamais de Truffaut, mais on découvre François.