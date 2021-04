"Trois vœux" de Liane Moriarty : trois sœurs, triplées aussi dissemblables que possible. Un roman captivant.

Il y a quelque chose de magique dans ce roman : une façon particulière de dérouler le quotidien avec la vivacité d’une bande dessinée. Le naturel y coule comme un courant d’eau tantôt brûlante tantôt à bonne température. Les pensées les plus secrètes, les jugements tranchés, les compromissions s’y chevauchent en désordre comme autant de flèches désordonnées. Le tout donne aux trois héroïnes une sincérité et une transparence qui ne peuvent que conquérir les lecteurs. Tout sonne juste : les rapports crispants et fabriqués entre parents et enfants, couples mariés et célibataires, amis fidèles et amants interchangeables.

Que ce soit en Australie ou dans n’importe quelle partie du monde, la société a changé de façon fondamentale depuis la fin du vingtième siècle : le temps n’est plus à la paix des familles mais à la dénonciation violente des travers de chacun. Non à la religion, non aux fêtes de famille, non aux obligations de quelque espèce qu’elles soient. Le sexe n’a plus aucun tabou et les personnages de l’auteure en débattent comme s’il s’agissait d’un choix d’itinéraire sur le GPS de la voiture.