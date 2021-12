"Souvenirs du rivage des morts" de Michaël Prazan : L’errance d’un terroriste de l’Armée rouge japonaise. Un roman qui allie habilement l’intime et la grande Histoire

- « Au début, tenta-t-il d’expliquer, c’était comme un jeu. Kato, leur première victime, avait refusé de se soumettre à l’autocritique. Nagata et Mori, les dirigeants, n’avaient pas eu l’intention de le tuer. Seulement de lui donner une leçon. L’aider à devenir plus fort, plus obéissant. C’est ce qu’avait déclaré Mori, en aparté, avant la séance de tabassage. Il se vantait de ses exploits au kendo. Il avait raconté cette anecdote, quand il était tombé dans les pommes au milieu d’un combat, au club de l’université. Il avait eu l’impression d’être un autre homme en reprenant connaissance. C’était comme une résurrection. Il s’était senti plus fort, plus obéissant. Mori était persuadé que si on battait suffisamment Kato, jusqu’à lui faire perdre connaissance, Kato se réveillerait changé, capable de faire son autocritique. »

- « On nous reproche la mort de “civils innocents”… C’est le principal argument utilisé par les impérialistes pour nous discréditer. En réalité, il n’y a ni civils, ni victimes chez les sionistes ! Tous sont coupables de l’oppression subie par les Palestiniens. Pour illustrer cela, prenons le cas le plus problématique : celui des enfants. Comme dans toutes les guerres, il arrive que des enfants meurent au cours de nos opérations. Les impérialistes nous accusent de barbarie, de commettre des meurtres… Or personne n’est innocent dans le système colonial, pas même les enfants ! La progéniture des juifs grandira, elle fera le service militaire qui est obligatoire chez eux. Ça veut dire que ces mêmes enfants porteront un jour des armes qu’ils pointeront sur nous ! »