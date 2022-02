• Pas de musique, pas de décor, pas de gesticulation. Un homme seul, tout de sombre vêtu, à peine éclairé, est assis sur une chaise pivotante dont la vis fait le bruit d’un violon, et triture son chapeau. Jean-Quentin Châtelain, spécialiste du monologue, n’interprète pas le personnage : tel un musicien, il interprète le texte qui texte jaillit de lui, au rythme d’un phrasé inimitable et inoubliable. La voix qui tombe, non pas forcément en fin de phrase mais parfois au milieu, scandée par une sorte de souffle sifflant, est légèrement colorée par un accent suisse romand. Rugueuse, presque rocailleuse, elle est pourtant douce et donne le texte dans sa simplicité et sa nudité.

• Alors même qu’il n’a pas écrit ce texte pour le théâtre, Beckett manie une langue si puissamment théâtrale et créé une telle tension, que le spectateur est en état d’alerte permanente, victime ou bénéficiaire de l’« épuisement du sens » à l’œuvre dans ce texte, disait Sami Frey. Tout en ébranlant profondément les codes littéraires, Beckett redouble d’une attention scrupuleuse à la langue. Est-ce la nouveauté de ce premier contact littéraire avec une langue étrangère ? Chaque mot pèse son poids, chaque phrase ciselée semble surgir dans la fraîcheur d’un sens nouveau, d’une sonorité inédite, d’un cynisme et d’une drôlerie misanthropique et salubre.