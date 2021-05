"Poursuite" de Joyce Carol Oates : un thriller psychologique, un amour inconditionnel, une culpabilité mortifère

« A quoi étais-tu en train de penser quand c’est arrivé ? Il faut que tu t’en souviennes.

Je crois que tu le sais. Je crois que tu dois me le dire. Pour nous deux, il faut que tu t’en souviennes et que tu parles franchement.

Ce moment-là. Juste avant que ça arrive.

Il faut qu’on revienne à ce moment- là.

Quand tu es sortie du bus. Quand tu es restée debout sur le trottoir.

Quand tu es descendue du trottoir.

Si tu l’as fait par accident ou – délibérément.

Il faut qu’on poursuive dans cette direction. Il faut qu’on sache.

Tu as eu un poumon perforé. La clavicule et cinq côtes cassées. Le crâne fêlé en une demi-douzaine d’endroits. Ton cerveau a été meurtri, lacéré. Ce qui risque de provoquer des caillots sanguins dans le cœur.

D’après le chauffeur du bus - tu avais l’air d'« être en train de décider quelque chose ».

Il faut qu’on revienne à ce moment-là. Il faut qu’on sache pourquoi.

Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait, ce que tu étais en train de penser quand c’est arrivé. Quand tu es descendue du trottoir.

Le lendemain matin de notre mariage. »