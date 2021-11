"Peu importent mes sentiments personnels : l’essentiel c’est la cause"

Une photo d'archive prise le 24 juin 2021 de Matthieu Orphelin, lors d'un déplacement à Nantes.

Et il ne s’agit pas de n’importe quelle cause.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Matthieu Orphelin est député. Il a été élu sous l’étiquette LREM puis est passé chez les Verts. Et c’est de ce côté-là que lui arrivent des ennuis. Yannick Jadot l’a écarté de sa campagne.

Le candidat EELV à la présidentielle pense en effet que Matthieu Orphelin a pu être au courant des méfaits reprochés à Nicolas Hulot. Plusieurs témoignages de femmes accusent l’ancien ministre de la Transition écologique d’agressions sexuelles et de viols.

Matthieu Orphelin se défend. Jamais, dit-il, il n’a eu connaissance des méfaits supposés de Nicolas Hulot. Pour gage de sa sincérité, il se dit bouleversé par les « témoignages terribles » de ces femmes. Et il assure qu’il est de tout cœur avec elles.

Puis il enchaîne avec une phrase qu’on peut juger « terrible ». « Peu importent mes sentiments personnels, ce qui compte c’est de mettre fin à ce fléau que sont les agressions sexuelles et sexistes ». Tout doit être sacrifié à cette noble cause ! Y compris la vérité ?

On ne saura jamais quels sont « les sentiments personnels » de Matthieu Orphelin. Pense-t-il que Nicolas Hulot est coupable ou innocent ? Pense-t-il que lui-même l’a su mais qu’il s’est tu ? Peu importe aux yeux de Matthieu Orphelin.

Seule vaut la cause, la cause des femmes ! Elle abolit toute frontière entre la vérité et le mensonge. Big Brother n’est pas loin. Et de Big Brother au camarade Staline, il n’y a qu’un pas.

Dans « Le yogi et le commissaire », Arthur Koestler s’est inspiré du cas de Boukharine, un compagnon de Lénine que Staline voulait mettre à mort. Un procès eut lieu et pour la cause, Boukharine avoua tout ce qu’on voulait. Il se sacrifiait pour mettre fin aux fléaux de la bourgeoisie, de l’impérialisme et du fascisme.

Peu importaient alors « les sentiments personnels » de Boukharine, n’est-ce pas Matthieu Orphelin ? Pour une fois, et pour conclure nous terminerons avec une phrase de Marine Le Pen. Interrogée sur l’affaire Hulot, elle a déclaré : « en tant qu’avocat, je suis attachée à la présomption d’innocence ».

À Lire Aussi

Renaud Muselier est allé voir si l'herbe était plus verte du côté de chez Macron