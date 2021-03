"Paris Police 1900" de Fabien Noury : Lépine contre les Louchébems

Points faibles

• Par contraste avec la manière dont certains acteurs habitent leur personnage, on peut s’étonner du choix retenu pour interpréter Antoine Jouin, un grand échalas “raide comme la justice de Berne“, mutique et insignifiant, voûté et passif la plupart du temps. Son insignifiance, voulue ou non, plombe la série, car il suscite peu d’empathie, faute de complexité et de charisme. Les origines paysannes prêtées au personnage ne sont pas un motif pour priver Antoine Jouin d’à peu près tout ce qui pourrait lui donner épaisseur et caractère.

• On a moins aimé divers gimmicks de la série : contre plongées systématiques dans la cage d’escalier de la Sûreté, rue des Saussaies ; ambiance brumeuse permanente, à mi-chemin entre le fog londonien et l’affiche de L’Exorciste. Last but not least, il y a ce manichéisme au didactisme lourdingue, consistant à charger un camp politique (en l’occurrence celui des nationalistes antirépublicains) de toutes les tares du monde (personnelles, politiques, morales, criminelles).

• S’il s’agit de nous montrer l’antisémitisme en vigueur dans les milieux nationalistes au moment de l’affaire Dreyfus, le pari est relevé, même si on peut relever ici ou là de petites erreurs (La France juive de Drumont a été publiée une dizaine d’années avant l’affaire). Mais insister aussi régulièrement et lourdement sur les mises en scène et les slogans nauséabonds des aficionados de L’Antijuif... à quoi bon ? Devant ce didactisme pesant, on ne peut s’empêcher de penser « La barque est pleine ! »

• Il y a un petit côté “cabinet des curiosités“ qui peut lasser quand il tourne au procédé. Il est ici parfois maîtrisé, quand les innovations techniques de l’époque (téléphone, anthropométrie) sont mises au service de l’enquête, et moins quand telle trouvaille (phonographe, le répertoire de Sébastien Bottin appelé à une grande postérité) ou telle lubie (spiritisme) se présente avec un clin d’œil appuyé.