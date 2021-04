"Par la force des arbres" de Edouard Cortès : habiter un chêne, prendre de la hauteur pour revoir sa vie à la source de la forêt, un pari réussi

Même encombrée par la mode « bobo » des cabanes de fins de semaine, l’idée est belle : unir l’homme et la forêt ; construire son propre nid de bois ; prendre du recul en prenant de la hauteur, au plus près des cieux. Avec un programme aérien de solitude, de silences, de sens éveillés par l’essentiel. La cime, la canopée, le houppier, l’écorce noire, les arbres dressés et les troncs couchés, l’immersion dans une nature minuscule et immense, tout pousse l’écrivain vers sa quête, la connaissance de soi, le dépouillement, pour reprendre racine. Un belle langue, le sens récurrent de la formule, le goût de l’observation en phrases courtes, l’ermite s’épanouit dans son rêve. Il attire la curiosité de la faune, croise le regard de l’aigle, épie les oiseaux qui sonnent les plus jolis moments du jour, goûte le charme des courtes retrouvailles avec sa famille et, à l’affût, les délices de la surprise.