Un romancier-cinéaste transpose en images d'aujourd'hui une enquête ethnographique dans la banlieue de Caen, conduite en 2009 par Florence Aubenas, une célèbre journaliste d'investigation.

Immergée dans un milieu qui lui était étranger, Florence Aubenas voulait observer in situ les retombées de la crise économique qui secoua le monde en 2007-2008. Observatrice attentive de la société contemporaine, elle découvrit que la population laborieuse et pauvre au sein de laquelle elle s'immergea survivait avec difficulté depuis des lustres au sein de l'agglomération de Caen, mitée par des friches industrielles.

Sans être impersonnel, son récit décrivait des faits, des personnes et des lieux, comme l'aurait fait une ethnologue de terrain.

Réalisé en 2021, le propos du film est tout-à-fait différent: romancier et cinéaste, Emmanuel Carrère raconte une histoire dont les personnages sont bien ceux qui entouraient son héroïne; il explore leurs sentiments, les relie à leur passé et imagine leurs relations intimes; il les accompagne, décrit leurs états d'âme, leurs drames et leurs rapports au monde qui les entoure. Il déroule une trame qui débouche, à la fin du film, sur un psychodrame qui en constitue l'épilogue. Ce film fit l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs de Cannes, le 7 juillet 2021.