"Opulor" de Franck Soleillant : l’écologiste des villes dans l’enfer vert

“ Pendant ce long cheminement dans la brousse, Thomas observait. Peu de relations se nouaient entre les braconniers. Ils n’échangeaient rien, pas même les politesses d’usage. Les braconniers étaient des êtres de soumission et vivaient dans une peur permanente. La peur de Pitbull qui vidait son chargeur à la moindre entorse au règlement. La peur de la brousse et son cortège d’animaux et d’insectes hostiles. La peur des gardes-chasse qui vous tiraient dessus comme des lapins. La peur de l’armée, et la peur d’autres braconniers, prêts à en découdre pour agrandir encore leur territoire de chasse, compenser au passage la raréfaction de la faune. Les braconniers vivaient le paradoxe de traquer et d’être tout autant traqués. Ils étaient bien plus exposés que le gibier qu’ils étaient venus tuer eux-mêmes.” (p.132)