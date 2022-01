Nous avons toujours cru que le droit était une force. Nous le croyons encore et sans doute plus que jamais. Peut-être le lecteur sera-t-il dubitatif devant cette affirmation au regard de la violence du monde, de la difficulté du droit et de l’État de droit à s’imposer, de la puissance économique qui peut tout écraser.Pourtant, nous maintenons ce point de vue. Lorsque nos descendants regarderont les terribles événements qui se sont produits et continuent à se dérouler depuis environ cinquante ans, ils relèveront que, grâce à l’action des juges, le droit a pu s’imposer non seulement comme une véritable force, mais également comme un vecteur important d’innovation de nos sociétés. L’inertie, voire l’aveuglement, face à ce qui nous attend, nous, mais aussi nos descendants, reste encore la règle de l’action politique dominante.Ce pouvoir innovant et très dynamique du droit de l’environnement est une réalité quand on mesure son émergence : il est devenu majeur alors qu’il y a un demi-siècle, il n’existait pas.

Majeur? Mais jusqu’à quel point ? On pourrait aujourd’hui être persuadé que le droit de l’environnement au niveau national est bien établi puisqu’il figure dans un très officiel code de plus de sept cents articles de nature législative (et au moins autant de nature réglementaire) et dans une charte constitutionnelle adoptée en 2004. On pourrait, de ce fait, en déduire qu’il s’est aisément construit et qu’il repose sur de solides techniques juridiques, qu’il s’agisse de l’obligation de réaliser une étude d’impact en amont d’un projet, d’un système de responsabilité reposant sur le principe pollueur-payeur ou encore de la mise en place d’un système de réparation du dommage écologique figurant d’ailleurs dans le très sérieux Code civil en ses articles 1243 et suivants. Ces techniques font appel à une série d’outils juridiques : planification, concertation, autorisations administratives, etc. (pages 15-16).