Une biographie documentée par des échanges directs du biographe avec Yukio Mishima, des rencontres encouragées par sa veuve Yoko, et une lecture approfondie de son œuvre.

Une nouvelle traduction des citations japonaises, dont de nombreux textes inédits de Mishima, cette fois directement depuis le japonais et non l’anglais, par Dominique Palmé — également traductrice d’une réédition en 2019 de Confession d’un masque, et début 2020 de Vie à vendre, roman jusque-là inédit en France.

De nombreux détails éclairant l'ambiguïté de Mishima : sa demeure entièrement occidentale, peu conforme à sa défense de la culture traditionnelle japonaise, les incohérences de son argumentation en faveur du nationalisme…

Une admiration pour Mishima parfois plus nuancée que celle de Henry Scott-Stokes. Par exemple, John Nathan insiste sur les difficultés de Mishima dans les années 1945-1948, lorsqu’il mène de front son travail au ministère des Finances et l’écriture, dormant quatre heures par nuit, somnolant la journée, ce qui lui vaut un avertissement, et démissionnant sans filet de sécurité. Henry Scott-Stokes insistait en revanche sur le fait que Mishima réussissait à la fois au ministère et en tant qu’écrivain, publiant dans de multiples revues et gagnant suffisamment sa vie pour se consacrer entièrement à l’écriture. La vérité est sans doute entre les deux…