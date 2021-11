"Mère" de Wajdi Mouawad : tout sur sa mère

Le drame du Liban fût pour beaucoup une incontournable page d’actualités au 20 heures télévisé, hélas remise au goût du jour depuis la récente explosion dans le port de Beyrouth. Des images tragiques comme les massacres des Palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila, mais lointaines et aseptisées par la télévision.

Ici le drame libanais est terriblement perceptible dans le désespoir et le désarroi de cette famille. La pièce est jouée à 80% en libanais (et français surtitré), ce qui ajoute à l’impression de partager l’intimité des personnages, d’être dans leur salon, de vivre avec eux, de communier avec leur douleur.

Mère, c’est bien sûr un spectacle centré sur sa mère, mais qui offre également une multiplicité d’angles et de points de vue, en mettant en scène sa sœur et deux versions de Wajdi, à dix ans et aujourd’hui. Sa présence sur scène, notamment, dans une scène finale bouleversante, où il dresse un constat sans concession des rapports avec sa mère et de tout ce dont elle l’a privé avec son obsession de revenir au Liban. On est loin de Gary et de sa Promesse de l’aube.

La présence de Christine Ockrent dans son propre rôle est une – belle – surprise. Loin de la « reine Christine » qui faisait descendre une parole sacralisée du haut de son 20h, elle prend ici les traits d’une femme qui sort physiquement de l’écran, aide à faire la cuisine et échange directement avec la famille Mouawad. Elle est en même temps le lien avec ce monde extérieur que la mère refuse de voir, et l’expression de l’irréalité d’un monde qui n’existe pas vraiment pour eux.

Mère est donc à la fois une déchirure et un hymne à la vie. Il a contribué à construire le grand dramaturge qu’est Wajdi Mouawad, à grands renforts de résilience. Dans toute son œuvre, il n’a pas peur d’exprimer ses émotions et, en les rendant universelles, il parvient à embarquer dans son univers son public, spectateurs de ses œuvres théâtrales et cinématographiques ainsi que ses lecteurs.