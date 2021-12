"Loin à l'Ouest" de Delphine Coulin : de la Commune à nos jours, une saga familiale et féminine

La vie intense de ces femmes dans une superbe fresque féministe.

- Georges, « A 14 ans, on la dit débauchée », mariée alors qu’elle n’a que 15 ans, perd ce premier mari au début de la Grande Guerre. Elle travaille dur avec sa couture et rencontre Abraham Mankiewicz, juif polonais, qui quitte femme et enfants pour elle. Fous amoureux, ils deviendront Georgette et Albert. L’antisémitisme les fait fuir « à l’ouest », en Bretagne. La collaboration, la Shoah entrent dans l’Histoire.

- Lucie, cette résistance anonyme, recherche son indépendance vis-à-vis des hommes, mais épouse Serge le fils de Georgette. Un troisième chapitre s’ouvre avec leur fille Solange ; au fil du XXème siècle qui avance, elle milite pour la liberté sexuelle.