"Lettres à Anne. Correspondance de François Mitterrand à Anne Pingeot", de François Mitterrand est à découvrir au Théâtre du Rond Point à Paris.

On pourra être surpris de retrouver l’ancien Président de la République (1981 – 1995) au rayon des auteurs dramatiques. On a beaucoup glosé sur ses goûts pour les écrivains de droite – Barrès Chardonne, Drieu la Rochelle - sa complicité avec Sagan et Duras et ses frustrations inassouvies d’écrivain.

Il avait des gouts très éclectiques et une vraie passion pour les librairies qu’il fréquentait assidument.

Ainsi n’est-il pas finalement pas surprenant de le voir prendre la plume aussi fréquemment, même si cette correspondance privée n’était pas destinée à être rendue publique (mais qui peut affirmer qu’il n’y ait pas pensé). Un grand merci à Anne Pingeot pour le plaisir qu’elle nous procure, une première fois en autorisant la publication de ces lettres, une seconde en acceptant qu’elles soient reprises sur scène.