"Les ennemis jurés, juges et politiques" de Pierre Rancé : de trop vagues réponses à de bonnes questions sur les deux mondes, le judiciaire et le politique. Dommage

Malheureusement ce ne sont pas toujours les bonnes réponses qui sont apportées à ces questions. Certes l’auteur prend le soin d’équilibrer, au moins dans l’apparence, entre la droite et la gauche, les affaires retenues.

Mais la plus emblématique, à gauche, est quasiment passée sous silence ; à qui fera-t-on croire encore, alors que Messieurs Balkany et Sarkozy viennent de subir des condamnations d’une brutalité inouïe, que Monsieur Cahuzac ne doit l’incroyable bienveillance dont il a bénéficié qu’à son talent pour baisser la tête et demander pardon ce que, certes, les juges goûtent particulièrement ?

Et pourquoi la mise en examen de Monsieur Fillon est-elle intervenue, avec une rapidité inconnue du monde judiciaire, en pleine campagne électorale ? Et pour des faits qui pourraient être reprochés, de notoriété publique, à la moitié des députés de cette époque.

Et pourquoi les multiples ennuis judiciaires de Monsieur Sarkozy semblent-ils retrouver, dès qu’une campagne présidentielle se dessine, une vie médiatique frénétique, allègrement nourrie par de subis sursauts de procédure ?

Malgré ces questions sans réponse, ou aux réponses trop lourdes, l’auteur prétend apporter la démonstration que les juges n’auraient aucune volonté de vengeance — oublié le " mur des cons " — et qu’ils ne seraient animés que par la nécessité d’appliquer la loi pour tout le monde, fût-il politique.

Et ce serait normal qu’un procès-verbal d’interrogatoire soit, dans ces affaires comme dans d’autres, systématiquement et immédiatement transmis au journal et au site d’investigation qui sont maintenant perçus comme les bras armés de la justice ?

L’auteur, dont on appréciera l’impartialité dans l’extrait ci-dessous, se trahit quand il vient reprocher à la Commission d’enquête parlementaire sur Outreau de refaire l’enquête. Le seul privilège en reviendrait donc aux juges, et sans doute aussi à Mediapart, sans préciser que, de leur côté, les juges passent leur temps à refaire les lois en en faisant une application biaisée qui leur ôte leur sens, et parfois même le contredisent totalement.

Non, Monsieur Rancé ne nous convainc pas : le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique sont bien en guerre. Il s’agit pour les uns de peser sur la démocratie et pour les autres de s’exonérer de leurs pratiques contestables, certaines graves, en interférant dans les procédures.

Quant aux solutions proposées, pour mettre fin à cette guerre, encore faudrait-il qu’elles agissent sur les deux camps : l’indépendance des parquets d’accord mais avec son corollaire : la responsabilité de ses membres et la fin de la proximité scandaleuse avec les juges du siège. Ainsi que, pourquoi pas, une trêve judiciaire pour les campagnes électorales ou, à tout le moins, une procédure spécifique sous contrôle pendant ces périodes.