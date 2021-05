"Les douze morts de Napoléon" de David Chanteranne : une nouvelle marche vers l’Empereur, passionnante

Le fil rouge du livre est le récit de la reddition de l’Empereur aux Anglais et de son exil dans l’île de Sainte Hélène.

Tout y est en peu de mots : l’inconfort des lieux et du climat, l’entourage, les brimades des geôliers, les petits plaisirs, le temps consacré à la rédaction de ses mémoires, la mise en forme du testament et la description de sa mort à Longwood.

L’approche de cette dernière, la vraie, la douzième, et l’évocation du passé, sont le prétexte d’un retour sur les lieux d’événements graves qui auraient pu coûter la vie à Napoléon : Ajaccio et sa difficile naissance, la Corse et ses relations avec Paoli , « le petit Gibraltar » à Toulon, le 18 brumaire à Saint Cloud, la peste en Egypte, la bombe de la rue Saint-Nicaise, la blessure de Ratisbonne, le poignard de Staps à Vienne, l’incendie de Moscou, la tentative de suicide à Fontainebleau, Waterloo et la déroute.

Cette belle construction littéraire ne sert pas qu’à l’évocation historique. Elle nous approche au plus près des sentiments intimes et complexes de Napoléon au travers de ses nombreux écrits et de ceux de son entourage, amical ou opposant.