"Les Bourgeois de Calais" de Michel Bernard : La création d’un chef-d'œuvre de Rodin. Un roman historique captivant

En 1884, Omer Dewavrin (1837-1904), notaire et maire de Calais, confie à un certain Auguste Rodin – un sculpteur peu connu dont le nom lui avait été soufflé par un peintre calaisien - la réalisation d'un monument en hommage à six figures légendaires de la guerre de Cent Ans : « Les Bourgeois de Calais », dont l'histoire a été racontée par le chroniqueur Jean Froissart (1337-1410).

En septembre 1346, les Anglais avaient assiégé Calais qui, à bout de ressources et sans espoir de secours, dut capituler en août 1347. Le roi Edouard III promit alors d'épargner les habitants et leurs biens à condition que les clés de la ville lui soient livrées par une délégation de bourgeois en chemise, pieds nus et la corde au cou, prêts à être menés à la mort. La reine d'Angleterre intercéda en leur faveur et ils échappèrent à la pendaison.

De ces six bourgeois du Moyen Âge se livrant à l'ennemi pour sauver leurs concitoyens, l'histoire locale a fait des héros. Et Omer Dewavrin souhaite les honorer à l'occasion du centenaire de la Révolution. Il prend rendez-vous avec Rodin à Paris. Dès leur première rencontre, le courant passe et Rodin propose rapidement une première maquette qui est acceptée par le conseil municipal. Mais Rodin modifie son projet, la seconde maquette est refusée par les édiles, puis Omer Dewavrin perd la mairie. Le dossier se complique, les délais dérapent et l'objectif de 1889 s'évapore.

De nouveau maire, Dewavrin, soutenu par sa femme et convaincu du génie de Rodin devenu au fil du temps son ami, met toute son énergie à affronter et triompher de difficultés de tous ordres pour maintenir la commande de la sculpture qui sera, enfin, inaugurée en 1895 : « Le monument restait, après sa famille, la grande affaire de sa vie. »

Certes, Omer Dewavrin et sa femme Léontine sont les héros inattendus de cette histoire mais, avant tout, Rodin, sa personnalité et sa fièvre créatrice font de ce roman une réflexion sur l'art.