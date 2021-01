"Le voleur de Plumes" : Qui a bien pu voler les plumes du grand cacatoès? L’ enquête minutieuse d’une folle histoire vraie

L’auteur nous raconte comment au 18ème et 19ème siècles de nombreux scientifiques explorateurs dont un certain Wallace sillonnèrent la planète et ses forêts inaccessibles pour y découvrir des espèces animales inconnues afin de d’améliorer nos connaissances sur la théorie de l’évolution. Des milliers d’oiseaux tous plus beaux les uns que les autres furent prélevés, étudiés puis stockés dans les armoires des grands Muséums. Dans le sillage des scientifiques naviguaient une multitude de chasseurs qui alimentaient l'industrie des chapeaux à plumes et autres tutus des danseuses de cabarets, jusqu’au début du 20ème siècle quand les oiseaux décimés devinrent rares et que des lois interdirent leur commerce. On pensait les beaux oiseaux sauvés mais c’était sans compter sur les pêcheurs à la mouche, nostalgiques des somptueuses mouches anciennes fabriquées à partir de plumes exceptionnelles. Parmi eux il y a Edwin, un virtuose du montage de mouches, qui n’a d’autre alternative pour se fournir en plumes rares que de cambrioler la réserve d’un Muséum. Commence alors pour l’auteur la traque obsessionnelle des plumes volées.