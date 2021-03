"Le Tao de Papa - pérégrinations chinoises d’un taoïste d’Occident" de Laurent Rochat : un musicien suisse initié au taoïsme. Immersion dans l’ancienne culture chinoise. Authentique et belle rencontre

« Stupéfaction, coup de fil, quelques mots échangés à voix basse, et les lourds barreaux en chrome coulissent sans bruit. J’entre dans un parking vide. Une volée de marches donne sur une entrée somptueuse. Des ombres en mouvement filtrent à travers une grande baie vitrée. On devine là des pratiquants de Taiji. Un homme de belle prestance, habillé d’un survêtement de marque, sort pour m’accueillir. Il me donne son nom occidental : Smile. Cet homme d’une cinquantaine d’années m’expliquera plus tard qu’il avait été avocat et professeur de droit à l’université de Zhu Zhou. Comme beaucoup de ses semblables, il cultivait une fascination dévorante pour l’ancienne culture chinoise, piétinée pendant la Révolution culturelle. Un beau jour, au détour d’une ballade dans le parc de la faculté, il tomba sur un vieux maître de Taiji. »