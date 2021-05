"Le secret de Napoléon" de Robert Colonna d’Istria : un titre accrocheur mais des explications un peu… succinctes. Point de secret à l’horizon

Peu avant sa mort, Napoléon avait confié à une de ses admiratrices, la comtesse de Kielmannsegge, des enveloppes scellées destinées au roi de Bavière et au Tsar. Ces plis au contenu inconnu piquent la curiosité de Robert Colonna d’Istria qui se demande s’ils révélaient le ‘secret ultime’ de la vie de Napoléon. Pour tenter de percer ce secret, l’auteur décide de marcher sur les traces de l’Empereur parce que ‘le projet international de Napoléon a constitué la part la plus singulière, la plus fantastique de son œuvre’.

Le lecteur met donc ses pas dans ceux de Colonna d’Istria en suivant chronologiquement la litanie des batailles qu’a menées le Général Bonaparte puis l’Empereur Napoléon en Europe et en Égypte, depuis la campagne d’Italie jusqu’à Waterloo.

Durant ce périple, l’auteur interroge nos contemporains dans ces pays. A la question ‘quelles marques a laissé l’Empereur ?’, les réponses sont éminemment variables. Cela va de la méconnaissance ou indifférence à la haine en passant par l’admiration. Les uns louent l’apport de l’amour de la Liberté et de la Patrie (Montenotte en Italie), quand d’autres déplorent le guerrier-démolisseur (Vienne), le parvenu (en Bavière), voire le ‘Hitler à nous ‘(Berlin). De manière générale, on a l’impression que l ‘empreinte laissée par Napoléon est à peine visible dans ces pays, par contraste bien entendu avec la France ou même l’Angleterre (qu’il aurait été intéressant de sonder).

A l’occasion de son tour d’Europe, Colonna d’Istria s’interroge également sur le dessein de l’Empereur. Pourquoi cet état de guerre pratiquement incessant ? Avec quels buts stratégiques ? Pourquoi ne s’est-il pas arrêté quand la raison commandait de le faire? Selon lui, il s’agissait ni plus ni moins que de bâtir un Empire Oriental à partir de l’Égypte (rêve fracassé à Saint-Jean d’Acre), ou encore de ‘faire l’Europe comme les rois de France avaient fait la France’ (sous domination française). Une perspective grandiose qui s’est heurtée à l’opposition constante des Anglais, soucieux de maintenir une Europe raisonnablement divisée.

Enfin, le livre est l’occasion pour l’auteur, très érudit en geste militaire et diplomatique napoléonienne, de rafraîchir la mémoire du lecteur sur les grandes étapes de l’Épopée et de rappeler ici et là les traits de caractère de l’Empereur (charisme, détermination, opportunisme, rapidité, sens du récit et de l’image, clientélisme…).