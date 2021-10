"Le nez" d'après Nikolaï Gogol : une farce nasale et masquée

Le défi était de taille : comment traiter de notre rapport au visage et de la construction précaire des identités en jouant avec les masques anti-Covid ? Si Ronan Rivière a relégué au second plan les questions sociales et culturelles bien présentes dans la nouvelle de Gogol, il a réussi à écrire un texte léger, étrange et loufoque, qui fait du bien en ces temps troublés. Cette farce burlesque interroge le vivre ensemble, la futilité des apparences, les égoïsmes et l’absurdité de maintes situations, qui résonnent avec notre monde contemporain. Et les masques portés par les comédiens accentuent encore la force étrange de cette histoire qui évoque la corporalité des relations humaines, ainsi que le dédoublement, les normes et les faux-semblants.