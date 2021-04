"Le Musée des femmes assassinées" de Maria Hummel : poussif

" Vous n'avez pas vu la troisième salle de Natures Mortes, n'est-ce pas ? demande-t-il. À moins que vous y soyez retournée plus tard ?

- Je n'y suis pas retournée.

Je ne sais pas pourquoi cette question me met sur la défensive. J'avais le droit de décider que j'en avais assez.

Kevin ne remarque pas ma réaction.

- Bon, vous connaissez le tableau Disparitions ?

- Non.

- Une semaine plus tôt, j'ai vérifié toutes les légendes murales de Natures Mortes. Chaque peinture portait le nom de sa victime, à l'exception de la dernière, la grande nature morte estampillée Anonymes. Ce que je dis à Kevin.

Il se rembrunit.

- Et bien hier soir elle était intitulée Disparitions et elle était pleine d'objets. C'est ce qui provoque toutes ces rumeurs. On pense que Kim a laissé des indices en rapport avec sa propre disparition." P.107