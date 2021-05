"Le monde du crime sous Napoléon" de Jean Tulard : dans l'ombre de l'Aigle

- Une passionnante plongée dans les bas-fonds ! l'Empire n'était donc pas que fêtes, fastes, et victoires... On s'en doutait, bien sûr, mais l'énumération impressionnante de toutes les noirceurs du régime est fascinante !

- Les personnages fameux, tels Fouché ou Savary qui adressaient quotidiennement des bulletins à l'Empereur, défilent sous nos yeux; mais aussi d'autres, oubliés ou obscurs, à commencer par la dizaine de ministres de la police qui se succédèrent entre 1796 (date de création du ministère) et 1799 (date de la nomination de Fouché). Puis on rencontre Dubois, premier préfet de police. Avec bon nombre de précisions, on apprend où sont les bureaux, comment sont réorganisés les services pour plus d'efficacité, transmis les rapports, etc. On comprend également pourquoi Paris -qui prend son essor sous Napoléon- reste sale, mal famée et dangereuse, mais on sait par les rapports de police que les autres villes de province et les campagnes où le brigandage est un fléau, ne sont pas épargnées.

- Que l'on soit familier de l'épopée napoléonienne ou pas, on reste étonné que le Maître de l'Empire ait eu tant de mal à réprimer les délits sous leurs diverses formes, même si l'application de la peine de mort allait bon train.

- Le chapitre le plus passionnant reste celui consacré aux tyrannicides, c'est à dire les criminels qui, considérant l'Empereur comme un tyran, ont jugé de leur devoir de l'éliminer. Les multiples raisons de leur geste (folie, conspiration, patriotisme...) sont parfaitement expliquées.

- Le style concis, le ton objectif, les histoires surprenantes : tout est réuni pour une lecture plaisante.

- En annexes, sont proposés des extraits des Mémoires de Vidocq, le célèbre bagnard devenu chef de la brigade de sûreté, un amusant dictionnaire de l'argot des voleurs ainsi qu'une évocation rapide de quelques affaires criminelles que la police préférait étouffer pour ne pas leur donner de l'ampleur.