.Joseph White s’interroge pour sa part sur l’apport clinique réel de l’ informatique : « l’informatique est une drogue attirante pour tous sauf pour les patients et les professionnels de santé ». Son utilisation reste un « joyeux bazar » qui sert de prétexte pour transférer de plus en plus aux médecins des tâches administratives !

L’industrie pharmaceutique fait l’objet d’un développement soulignant les caractéristiques de sa régulation et de celles de la fixation des « prix » des médicaments mis sur le marché :

La logique mondiale paraissant émerger consistant à prendre en compte la capacité du financeur à payer (en France l’ assurance maladie) plus qu’une prise en priorité du « prix de revient » de leurs molécules et de leurs recherches. Ces pratiques percutent fortement les autres références utilisées par ailleurs : c’est ainsi qu’en France on compare les bénéfices cliniques du nouveau produit aux autres existants, tandis qu’en Angleterre on est beaucoup plus utilitariste (on chiffre le coût du traitement par année de vie gagnée et il n’est pas prescrit s’il dépasse 80 000livres !) tandis que pour l’OMS la référence au juste prix repose tout primitivement sur le revenu par habitant..