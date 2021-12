"Le dernier Espadon" de Jean Van Hamme, Teun Berserik & Peter Van Dongen a été publié aux éditions Blake et Mortimer.

(d’après le site BD GEST)

Jean Van Hamme est né à Bruxelles en 1939. Ingénieur commercial, licencié en journalisme, agrégé d'économie politique, il travaille pour plusieurs multinationales avant de se consacrer entièrement à l'écriture à partir de 1976.

Après avoir traduit des 'strips' américains pour l'hebdomadaire belge Le Moustique de 1965 à 1967, il écrit son premier scénario de BD pour le dessinateur Paul Cuvelier : le célèbre Epoxy, paru aux éditions du Terrain Vague en mai 1968 et réédité, en couleurs, en janvier 2003 dans la collection "Signé" au Lombard. Pour le même Cuvelier, il écrit les deux derniers Corentin.

En 1984, il commence pour Vance la série XIII aux éditions Dargaud. Aux éditions Casterman, il publie, avec Rosinski, Le Grand Pouvoir du Chninkel, un gros roman BD de 160 pages en noir et blanc paru en 1988 et réédité en couleurs en 2001. Aux éditions Dupuis, avec Griffo, la trilogie S.O.S Bonheur parue en 1988-1989. Egalement chez Dupuis, il crée avec Philippe Francq la série Largo Winch. Et chez Glénat avec Francis Vallès, il publie la saga des Maîtres de l'Orge qui a fait l'objet d'une adaptation pour la télévision. Il a écrit les scénarii de 3 albums Blake et Mortimer, 2 dessinés par Ted Benoit, et le dernier (en deux tomes) par René Sterne, Chantal De Spiegeleer et Antoine Aubin, éd. Dargaud. En 2001, il entame une collaboration avec Christian Denayer pour la série Wayne Shelton, éd. Dargaud. Directeur des éditions Dupuis d'avril 1986 à mars 1987, Jean Van Hamme a enseigné, le scénario de cinéma à l'Institut des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve (Belgique) de 1985 à 1995. Depuis novembre 1992, il est devenu président du Centre belge de la bande dessinée.

Né dans une famille d'artistes aux Pays-Bas, Teun Berserik a mis du temps à se tourner vers le monde artistique à son tour. En effet, ce n'est qu'après avoir tenu durant douze ans un garage spécialisé en voitures des années pré-1940 que la muse du dessin a enfin frappé à sa porte. Outre des illustrations de manuels scolaires de multiples disciplines (biologie, histoire, ...) et des travaux de publicité et de dessins animés, Teun Berserik réalise également des bandes dessinées (parfois didactiques) pour enfants et pour ado-adultes. Son roman graphique éponyme consacré aux premières années de Vincent van Gogh (parution en 2012) remporte en 2013 le Prix du Meilleur Roman Graphique, remis par Het Stripschap (Association de bande dessinée aux Pays-Bas). En 2018, il s'associe à Peter van Dongen, sur un scénario de Yves Sente, et dessine le vingt-cinquième tome de la série Blake et Mortimer. Le tome 26, seconde partie de La Vallée des Immortels, parait en novembre 2019.

Né en 1966, Peter van Dongen est auteur de bande dessinée et illustrateur. La médaille du prix néerlandais de bande dessinée Stripschap couronne coup sur coup son premier album Muizentheater (Théâtre de souris) publié en 1990, ainsi que la bande dessinée en deux volets Rampokan (Java, 1998 et Celebes 2004). Cette histoire – qui le fait connaître à l'international – se déroule pendant la guerre d'indépendance d'Indonésie en 1946 et a pour héros le militaire néerlandais Johan Knevel : il retourne dans le pays de son enfance pour y trouver un monde en voie de disparition. Le diptyque Rampokan, traduit en français, allemand, indonésien et anglais, a remporté plusieurs prix, dont le Prix du Lion en 1999 à Bruxelles. En mars 2018, il reçoit le prix néerlandais Stripschap pour l'ensemble de son oeuvre. En 2018 et 2019, il collabore avec Teun Berserik pour dessiner les tomes 25 et 26 de la série Blake and Mortimer, sur un scénario de Yves Sente : La vallée des Immortels.