"La seconde surprise de l'Amour" : Marivaux (hors) d’âge

• En premier lieu, la qualité de cette langue merveilleusement maniée par Marivaux, qui donne parfois le vertige, par sa capacité tour à tour expressive et dissimulatrice. Les deux « rivaux en amour » (pour reprendre la formule du poète Michel Deguy) pratiquent le duel à fleuret moucheté, et, au nom de « l’amitié » qu’ils se jurent, ils jouent merveilleusement à cache-cache avec l’amour durant presque deux heures, sur fond de paradoxes, arguties, prétextes, de faux-semblants, de volte-face en cascade.

• La virtuosité du verbe atteint un tel degré que les protagonistes s’emberlificotent et, étourdis par leur propre langage, semblent parfois ne plus trop savoir où ils en sont de leurs sentiments, tellement ils ont poussé loin les ressources de leur parole et de leur argumentation. C’est pourquoi le Chevalier s’écrie : « Je m’y perds, madame, je n’y comprends plus rien ! », et que la Marquise répond, en écho : « Le Comte m’aime, je lui ai dit qu’il ne me déplaisait pas, mais où ai-je donc été cherché tout cela ? ». L’égarement des sentiments n’a d’égal que celui des paroles, et l’on se demande lequel des deux détermine l’autre.

• Des comédiens se montrent plus qu’à la hauteur de leur personnage : Pierre-François Garel, tout d’abord, qui exprime à merveille les ressources insoupçonnées que la détresse procure au Chevalier. Il y a ensuite et surtout Suzanne de Baecque, qui transcende le rôle de la suivante Lisette par sa gouaille et une présence dégingandée, désarticulée, déroutante et décisive quant à l’économie générale du spectacle. Elle parvient à sortir son rôle de l’époque où il fut écrit pour le rendre totalement contemporain. Chacune de ses apparitions apportant son lot de surprise, elle suscite peu à peu l’attente fiévreuse du public et, combinée à la vivacité de Lubin, donne à la pièce des respirations et des éclairs comiques bienvenus au milieu des escarmouches triangulées entre la Marquise, le Chevalier, et le Comte.