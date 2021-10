"La plus précieuse des marchandises" de Jean-Claude Grumberg : un conte bouleversant

• En 2019, Jean-Claude Grumberg fit paraître un conte à la fois bouleversant et poétique qui résonne avec sa propre histoire, marquée par la Shoah. Il y est question d’une pauvre bûcheronne sans enfant à qui une main balance un jour d’un train un paquet enveloppé d’un châle rare. C’est une petite fille qui devient pour elle « la plus précieuse des marchandises ».

• Alternant subtilement entre la fiction et le réel, entre le conte et le récit glaçant, le texte est nourri d’amour et de barbarie, de résilience et d’horreur, dans un rapport salvateur – et parfois humoristique - à l’histoire