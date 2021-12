"La métamorphose des cigognes" de Marc Arnaud est à découvrir au Théâtre La Scala à Paris.

• Enfermé dans une petite pièce de la dimension d’une studette avec lavabo, toilettes et gobelet, et « sans kitchenette », Marc doit se plier à un protocole précis mais délicat pour livrer le matériau nécessaire à la fécondation in vitro de sa compagne, Isabelle.

• Il hésite, songe à cet ami qui lui a recommandé de « ne penser à rien », aux visites chez son psy qu’il paye et qui lui parle, à la rencontre qu’il vient de faire dans la salle d’attente, se souvient de ses premiers émois amoureux et des terreurs qui les ont accompagnés, évoque sa maladie et se répète comme un mantra « les pluies fécondent la terre ».