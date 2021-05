"La Liste de Kersten, un juste parmi les démons" de François Kersaudy : justice pour un Grand Juste oublié

Si l’Histoire est faite de nombreuses histoires, celle de Félix Kersten, né en 1898 en Livonie (Estonie d’aujourd’hui) et marqué par le cosmopolitisme de ses origines et de son parcours, mérite aussi une majuscule. Médecin finlandais doué, héros improbable, ballotté par les circonstances, il aurait pu sombrer dans l’oubli, victime du scepticisme et de l’incrédulité, si Joseph Kessel, dans Les mains du miracle (1960) et deux pays d’accueil, les Pays-Bas et la Suède, n’avaient pas fini par le reconnaître. A ses risques et périls, ce « juste » discret a sauvé à la fin de la Seconde guerre mondiale bien plus de vies que beaucoup de gloires reconnues.