"La jeune femme et la mer" : une magnifique balade graphique

La jeune femme et la mer est le récit graphique d’un séjour de l’autrice en résidence d’artistes au Japon. Et c’est beaucoup plus que cela. Catherine Meurisse ne nous raconte pas une histoire mais nous propose, à la place, une réflexion graphique sur le rapport artistique entre le Japon et l’Europe, rapport qui oscille entre incompréhension et fascination. Ce faisant, elle construit toute une galerie de personnages qui résonnent comme autant de symboles de ce pays.

Cela commence par la rencontre avec un Tanuki espiègle. Le Tanuki est une sorte de raton laveur auquel les Japonais attribuent des pouvoirs magiques. Les premiers malentendus s’installent : Catherine, en bonne Européenne amatrice de Mangas cite Miyazaki, le Tanuki réplique par Takahata, l’auteur de Pompoko, dont le héros est… un Tanuki. Il offre à Catherine un pinceau fabriqué avec ses poils fessiers (!) et tente de l’initier au Shodo, l’art de la calligraphie japonaise. Nouveau malentendu, « c’est beau, mais je ne comprends rien » dit-elle dans un souffle d’impuissance.

Le ton de l’album est donné. Sa rencontre avec un autre personnage ne fera que renforcer cette impression : un peintre poète, amateur de Haïkus et un rien dédaigneux avec les artistes occidentaux - « A mon avis, dit-il à Catherine, aucun occidental ne peut comprendre les Haïkus, ni en composer » -. Les deux artistes ainsi réunis vont se rendre ensemble chez Mademoiselle Nami, étrange et magnifique personnage, décrite comme la seule survivante de la Vague, la célèbre estampe peinte par Hokusai. C’est elle qui va jouer le rôle de passerelle entre les deux cultures. Grâce à elle, Catherine va s’ouvrir à une autre façon de percevoir les choses et va, peu à peu, trouver ses marques dans cette déroutante culture.