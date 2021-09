"La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle" de Marc Hecker et Elie Tenenbaum : une analyse excellente, plus que jamais d’actualité, 20 ans après le 11 septembre

Les auteurs passent en revue les événements qui ont marqué la « guerre à la fois totale et globale » contre le terrorisme islamique depuis l’attaque par Al-Qaïda des tours du World Trader Center en septembre 2001.

Ils analysent les stratégies et les tactiques des multiples groupes terroristes internationaux et locaux (Talibans, Al-Qaïda, Daech, Kebab, Boko Haram, Aqmi…) et de leurs nombreux pays cibles (principalement Etats-Unis, Royaume Uni, France, Allemagne, Espagne, mais aussi, Etats de la « ligne de front » au Moyen Orient, au Magheb et dans le sud-est asiatique). Ils montrent que les organisations terroristes font constamment preuve d’adaptation aux actions anti-terroristes de plus en plus sophistiquées engagées par les pays occidentaux. Ils révèlent les erreurs commises par certains gouvernements dans leur lutte contre les terroristes.

Ils ne se limitent pas à une rétrospective d’événements plus ou moins connus, ils observent également les effets systématiques de certaines actions (diffusion des idées, diversification des pratiques, prolifération des armes…) et se livrent à une réflexion prospective sur les menaces futures que font encore peser les 230.000 jihadistes encore actifs dans cette «guerre sans fin». Ils évaluent à 800.000 morts les seules pertes humaines dans les «conflits américains» et à 6.400 milliards de dollars les dépenses directes et indirectes des Etats- Unis dans cette « guerre de vingt ans ».