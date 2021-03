"L'or du bout du monde" est une bande dessinée sobre dans son traitement graphique, assez riche dans ses dialogues, manichéenne dans ses partis pris. On sent bien que Laureen, victime de sa condition, mobilisera une énergie hors du commun pour atteindre son but : trouver de quoi sortir sa fille de l'orphelinat où elle a été obligée de la placer. Cette histoire, qui n'est qu'un commencement, me semble emblématique de ce qu'on appelle une bande dessinée classique, au dessin réaliste et historiquement fidèle, et dédié à tous les publics. Dans la lignée des "Belles histoires de l'Oncle Paul", conçues dans les années 60 par l'incomparable Jean Michel Charrier.

L'auteur