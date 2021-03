"L'Economie, la finance et l'assurance après la Covid-19" : entre "confiance et vigilance", les pistes de sortie de crise après Covid pour le système financier et l’économie. Eclairant

D’ évidence, cette nouvelle parution collective rassemble, en 37 chapitres, les plumes les plus expertes de ces domaines, douloureusement impactés par la Pandémie portée par la Covid -19. Il est vrai que cette crise inédite méritait au plan de l‘analyse comme pour celui de l’action de sortie de crise, une synergie sans doute inégalée par temps de paix : « un choc imprévisible et majeur avec des effets lourds pour tous les pays européens et face à ce choc, une réponse rapide et convergente des autorités publiques est à l’oeuvre » précise d’emblée le gouverneur Francois Villeroy de Galhau. Mais le premier prix à payer (probablement pas le dernier) est celui d’une hausse significative de l‘endettement public dont il faudra, lorsque la France sera revenue à son niveau d’activité d’avant crise, retrouver une indispensable trajectoire de désendettement.

Grâce à une mobilisation historique « du policy mix » de l’Europe, le soutien de la BCE comme l’avancée majeure du plan de relance européen, les effets négatifs sur la croissance ont été amortis, et constituent l’ébauche d’une réelle politique budgétaire commune. Le secteur financier a bien résisté mais doit « être plus rentable et durable » : renforcer la solidité des entreprises pour assurer la solidité du système bancaire confronté aux défis de la rentabilité, de la solvabilité et de la régulation ( Bâle III) comme de la digitalisation. Mais l’autre grand enjeu restera celui de la place majeure que devra prendre le système financier dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comme le démontrent les éminents contributeurs des cinq chapitres de cette parution en tous points très documentée, l’avenir de la sortie de crise s’inscrit « sur une ligne de crête étroite, entre confiance et vigilance » pour sécuriser les institutions financières en leur permettant de rester résolument dans leur mission au service de l’intérêt général.

Plus que jamais, l’intermédiation financière adossée à ce gisement des 90 milliards d’épargne supplémentaire amassée au cours de la crise et d’un autre côté, les dizaine de milliards de besoins additionnels en fonds propres des entreprises, devra faire preuve d’imagination et d’innovation : « La barre reste haute » pour à la fois servir la reconstruction, réorienter l’épargne, sans pour autant exposer les épargnants à des risques qu’ils comprennent peu et qu’ils ne souhaitent pas, sauf rares exceptions, en tout cas assumer.