"Joséphine, le paradoxe du cygne" de Pierre Branda : modernité d'une femme de tête

Certes, "L'Incomparable" Josèphine de Beauharnais (1763-1814) avait la grâce du cygne, mais elle en incarne aussi le paradoxe popularisé par Vassim Nicholas Taleb dans son ouvrage Le Cygne noir : La puissance de l'imprévisible. Joséphine serait-elle un personnage méconnu ?

Depuis deux siècles les mémorialistes et les historiens la présentent comme une femme volage -voire dévergondée-, écervelée et follement dépensière. Nombreux sont, en effet, les artisans de sa légende noire : les royalistes, les républicains, le clan Bonaparte, les déçus de l'Empire, les opportunistes sous la Restauration et, de nos jours, les anti-esclavagistes ; sans oublier quelques passionnés de Bonaparte qui ne pardonnent toujours pas à Joséphine ses infédilités conjugales -supposées.

"A ce jeu de massacre, Joséphine ne fut guère épargnée. Dans les pages qui suivent, nous avons voulu retracer exactement le cours de la destinée exceptionnelle de Joséphine et lui restituer sa véritable personnalité", écrit Pierre Branda dans son avant-propos, avant de reprende les chefs d'accusation de ses détracteurs.

Joséphine : volage ? Pas si sûr ! Certes elle soignait et utilisait ses "réseaux", mais les liaisons sentimentales qu'on lui attribue ne reposent sur aucune preuve historique avérée.

Joséphine, une écervelée ? Non. Elle était fière, indépendante et douée pour les affaires. Elle sut, en effet, bénéficier des troubles monétaires et financiers du moment pour agioter, jongler entre les monnaies sûres et le papier-monnaie, se lancer dans des prévarications et toucher des commissions plus ou moins obscures. Il s'agissait d'équilibrer ses revenus et ses dépenses. Tâche de tous les instants en raison de son train de vie !

Joséphine était-elle dépensière ? Assurément. Une "dépensière-compulsive", dirait-on de nos jours. L'empereur, par amour et par calcul politique, réglera finalement toujours ses dettes.

Pierre Branda évoque, aussi, la complicité du couple impérial. Ambitieux tous deux, ils étaient complémentaires. A chacun son champ de manoeuvre : à l'un la politique, à l'autre les relations sociales.

Et l'impératrice tint son rang avec subtilité, élégance et humanité malgré les coups de sort dont elle fut frappée.

Pierre Branda redonne ainsi vie à une personnalité aux multiples facettes, donc moins superficielle qu'elle n'y laissa paraître.