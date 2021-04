"Jeunesse" de Pierre Nora : un émouvant recueil des souvenirs par l’un des plus influents témoins du monde de la culture

C'est parce que Pierre Nora, né en 1931, est devenu le patriarche de sa tribu familiale et l'un des derniers témoins de l'une des époques culturelles les plus effervescentes - de 1945 aux années 2000- que sa famille et ses amis l'ont souvent pressé d'écrire ses Mémoires. Il s'y est mis, enfin, pendant le 1er confinement.

Mais, dit-il, « écrire ses Mémoires suppose un récit continu et organisé. Or ma vie personnelle résiste à ce genre de composition. C'est peut-être là ce qui fait la singularité que l'on voudrait me voir exprimer. Mes souvenirs se refusent à s'organiser en un ensemble cohérent. Peut-être parce que cette vie n'a pas été le choix d'un parcours, le déploiement d'un projet, mais d'une succession de blocs, faits d'expériences hétérogènes. »

Il ne s'agit donc pas ici de Mémoires mais d'un mélange de « lieux de mémoire » et d'une « ego-histoire ». Ce qu'on appelait autrefois un roman d'apprentissage. Jeunesse nous révèle que Pierre Nora considère ne s'être jamais tout à fait détaché du poids de sa jeunesse, « une jeunesse qui m'a fait ce que je suis ».

Benjamin d'une famille juive parisienne, bourgeoise et républicaine, Pierre Nora découvre sa judéité en 1940. Il raconte ses années de guerre, de 9 à 13 ans, à Grenoble puis dans le Vercors où il est réfugié avec sa mère, sa sœur et ses frères entrés dans la Résistance et à qui il porte des messages malgré la peur et les dangers. Son père, chirurgien resté à Paris, échappe à la grande rafle grâce à un collabo dont, avant-guerre, il avait soigné la compagne. Bien que son petit noyau familial soit sorti indemne de ces années sombres, Pierre Nora garde une « inconfiance » qui l'a toujours tenaillé ainsi que le sentiment du tragique de l'Histoire.

En 45, retour à Paris, la famille réunie, les études, les amours, le goût de la liberté et quelques difficultés pour se plier aux normes universitaires après ses années de guerre.

Collé à Normale-Sup - une humiliation fondatrice -, il est reçu à l'agrégation d'Histoire.

Happé par la vie intellectuelle de l'Après-guerre, il gravite dans une galaxie d'amis historiens, écrivains, poètes, éditeurs, journalistes et hommes politiques du moment ou en devenir.

Si Pierre Nora a choisi, pour l'instant, de raconter ses souvenirs personnels et familiaux et non ses souvenirs d'éditeur et d'historien, c'est, écrit-il en guise de conclusion, parce que « J'ai paré au plus pressé, au moins connu, et à ce qui, de ma jeunesse, me tient le plus à coeur ».