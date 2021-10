"I was sitting on my patio this guy appeared I thought I was hallucinating" de Robert Wilson : Une performance de très haut niveau. Epoustouflant

La force visuelle - La sobriété du décor noir et blanc qui s’appuie sur quelques objets laisse le travail de la lumière créer un espace clos et produire tous les effets, que l’éclairage frappe les comédiens en plongée, contre plongée ou comme à contre-jour. Au-delà de l’esthétique, la tension et l’expressivité des visages et des corps s’en trouvent accentuées comme dans un film surréaliste.

L’effacement du narratif – on profite d’autant plus de cette magie que, bien que la pièce soit jouée en anglais, nul besoin de lire le surtitrage et donc de quitter la scène des yeux. Le texte est bref, il est traduit dans le programme (gratuit) et, surtout, il ne « raconte » rien qui exige la vigilance du spectateur. I Was Sitting… pourrait être transcription d’un rêve décousu, d’associations d’idées. Il n’y a ni rôles ni personnages mais on est au cœur de l’humain avec ces énigmes qui montent de l’intérieur, performées par des comédiens exceptionnels.

La puissance expressive des corps – Par leurs seuls physiques, les comédiens sont extra-ordinaires. Visage anguleux, corps formé à la danse, hautement charismatique dans sa longue robe blanche avec laquelle tranchent une coiffure compliquée et un maquillage de travesti, Julie Shanahan a l’élégance hiératique d’un modèle hybride de Gruau et Man Ray. De son côté, Christopher Nell, l’homme en noir, à la fois chanteur et comédien, paraît surgir de la scène d’un cabaret berlinois et emprunte à Méphisto (qu’il a d’ailleurs joué) des traits diaboliques.

La performance – On est bluffé par la virtuosité de Nell et Shanahan qui conquièrent le plateau pour 45 minutes chacun. Dans ce solo en miroir où le texte ne tient qu’à un fil et où toute la tension repose sur la gestuelle, l’occupation de la scène, les expressions, et les ruptures de ton et de phrasé. Ils réussissent l’exploit de nous hameçonner dès la première phrase – ce fameux « guy who appeared » qui n’apparaîtra pas davantage que Godot. On est interpellé sans répit par leurs regards, leurs attitudes, leurs voix, au point qu’on peut entendre et voir deux fois ce même solo sans avoir l’impression d’une redite.