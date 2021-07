"Goodbye Britannia. Le Royaume-Uni au défi du Brexit" de Sylvie Bermann : la perception du Brexit par une des plus éminentes diplomates françaises. Magistral et éclairant

Les missions successives de l’ambassadrice Sylvie Bermann lui ont permis d’être à la fois une actrice et une observatrice privilégiée d’événements historiques : l’avènement de XI Jinping, le rapprochement sino-russe, le « pari du Global Britain au risque du Little England »... Elle raconte dans un style très « british », la « nuit sans sommeil » du référendum sur le Brexit (23-24 juin 2016). Elle décrit la stupeur des Britanniques à la nouvelle totalement imprévue du vote de défiance contre l’Union européenne. Elle souligne les erreurs de David Cameron, les maladresses de Theresa May et les « mensonges » de Boris Johnson. Elle dénonce les réflexes xénophobes des Anglo-saxons au lendemain du vote et le « chaos politique » qui a suivi, pendant trois ans et demi, afin de négocier la rupture avec le Vieux continent.

Elle montre que le Brexit a divisé autant les Anglais que l’affaire Dreyfus avait séparé les Français. Elle doute des chances du Global Britain de relancer son économie. Elle avoue ne pas comprendre l’attraction des Britanniques pour un si « splendide isolement ». Elle montre l’attachement des Anglais à la famille royale qui a pour contrepartie sa foisonnante exposition médiatique. Elle se livre enfin à un magistral exercice d’anticipation des rapports entre les quatre principales puissances mondiales : les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l’Union européenne.