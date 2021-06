"Fugue Nuptiale" de Stéphane Hervé : un mariage surprise, mais pas assez d’imprévus

• Metteur en scène, auteur et comédien, Stéphane a été formé à l’École Charles Dullin, où il a travaillé avec Nadine Darmon, Charles Charras, Bernard Pigot, Gérard Chabanier et Anouch Paré. Au théâtre, il a interprété Ventroux dans Mais ne te promène donc pas toute nue (Feydeau), Pyrrhus dans Andromaque et Dan dans Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit (Fabrice Melquiot). Au cinéma, il joue dans L’institutriste de Charles Castella. En 2005, il crée la compagnie Des Ils et des Elles, et présente en 2008 une première mise en scène à Avignon (Les Sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette), suivie de trois autres spectacles à Avignon, repris à Paris et dans toute la France (L’héroïsme au temps de la grippe aviaire de Thomas Gunzig ; La promesse de l’aube de Romain Gary, et Il est juif, Adamo ?). On le voit également dans JH cherche fusil (Aude Sabin), Pinocchio (Lee Hall) et Karoo (Béatrice Courtois), À l’infini (Frédérique Keddari-Devisme), Nous étions debout mais nous ne le savions pas (Catherine Zambon). Auteur, il a co-écrit Has been en 2018 avec Frédérique Keddari-Devisme.

• Fugue nuptiale est sa deuxième pièce, une comédie de mœurs à propos de laquelle il indique : « Tous les personnages de cette pièce existent, je les connais bien. Dans la vie, ils ne se sont jamais rencontrés, ou alors il y a longtemps. J’ai eu envie de les réunir, dans des circonstances particulières. Un jour de ratage complet. ».