"Florida" d'Olivier Bourdeaut : de mini-miss à mini-monstre, un conte au parti pris trop narcissique

“ Car oui, en cherchant le regard de ma mère dans le rétroviseur, je ne le trouve pas, en revanche au fond de moi, je trouve des sentiments moches. Je sais que je ne devrais pas, mais ils sont là. Ce n'est pas noble, c'est ignoble...pendant les trois heures de route, pendant tout le retour, je regarde ce foutu rétroviseur, j'y cherche des yeux, j'y cherche de l'amour. Les yeux sont là, concentrés, fixes et plissés, mais pour l'amour je peux toujours rêver, il est resté sur l'estrade, au milieu des cotillons et des serpentins. La fête est finie, la défaite m'en a privée.

Avant, je montais sur le podium pour montrer la miss, conserver et gagner de l'amour. Désormais, je peux y monter pour montrer mes muscles, ma haine de moi, des autres. J'ai maintenant un agenda précis: six mois jusqu'à la grande compétition, le Concours. Me voilà libérée de tout, je peux me consacrer à ma mission... simplement mes muscles et moi, mon reflet et moi, mes efforts et moi...et je vous assure, il faut une sacrée force de caractère pour passer autant de temps avec quelqu'un qu'on méprise tant.”