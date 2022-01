On pourra être embarrassé par le contexte politique et les relations complexes qui tour à tour unissent et séparent les belligérants qui sont les protagonistes de cette histoire. Mais pour peu qu’on fasse l’effort de s’intéresser de plus près au contexte, hélas sous le feu de l’actualité depuis de nombreuses années, on ajoutera au plaisir de la lecture l’apprentissage et une meilleure compréhension d’un monde étranger.

L'Irak est un berceau de notre civilisation. Sera-t-il son tombeau ?