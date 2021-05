"Dans la combi de Thomas Pesquet" de Marion Montaigne : à l'occasion du second voyage de l'astronaute, nous republions cette chronique parue en 2018

Marion Montaigne dresse, dans ce "presque" roman graphique, un portrait très imagé, un rien parodique, intéressant et drôle de l'astronaute Thomas Pesquet. Elle nous invite à suivre les longs préparatifs de son vol, à l'ESA, au CNES, à la Nasa (USA), à la cité de l'espace et au centre Youri Gagarine en Russie. Elle raconte sa vocation, son admission, ses attentes, sa formation, ses doutes, sa vie quotidienne, ses compagnons d'équipage pendant et après son séjour dans l'espace, achevé début juin 2017.

Cette histoire, pour laquelle Thomas Pesquet a laissé carte blanche à Marion Montaigne tout en portant un regard complice, n'est pas une BD documentaire "ordinaire", mais un ouvrage de vulgarisation - un peu "déjantée"- sur la mission "Proxima" et ses enjeux.